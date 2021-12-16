Бен Аффлек назвал причину своего алкоголизма

Бен Аффлек считает причиной своего алкоголизма брак с артисткой Дженнифер Гарнер.

В интервью Говарду Стерну Бен Аффлек раскрыл причину своего алкоголизма.

По его словам, он пристрастился к алкоголю из-за сложных отношений в браке. Побороть проблемы с алкоголем ему помог только развод.

Я думал: я не могу уйти из-за детей, но я несчастен, что мне делать? Я выпивал бутылку виски и засыпал на диване. Это оказалось не лучшим решением.

В 2020 году артист признался, что его картеру и брак разрушила эта пагубная привычка.

Аффлек отметил, что на протяжении последних двух десятилетий он боролся с алкогольной зависимостью.

В 2004 году Бен Аффлек начал встречаться с актрисой Дженнифер Гарнер. Пара поженилась 29 июня 2005 года. За 10 лет брака у них родились две дочери и сын. Аффлек и Гарнер официально объявили о разводе 30 июня 2017 года.

Напомним,