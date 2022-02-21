Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов вступил в церковь Диего Марадоны
21 февраля 2022 16:35
Мишель Андраде и Кирилл Макашов
пресс-служба Нового канала
Диего Марадона - лучший футболист ХХ столетия по версии ФИФА. Он - самый популярный аргентинец, и местные жители гордятся им вполне справедливо.
«Орел и Решка. Земляне», которое Новый канал показывает по субботам, Кирилл Макашов.
Мой вам совет: лучше не признавайтесь аргентинцу, что не видели знаменитых голов Марадоны, - смеется Кирилл. - Чтобы вам не пришлось краснеть, как мне, рассказываю: самый знаменитый гол Марадоны называют «рука Бога». В 1986 году в матче против англичан он отбил мяч… левым кулаком! И попал в ворота. А через четыре минуты забил второй гол, который назвали лучшим за столетие.
Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала
Обыкновенная себе церковь. Просто вместо икон - плакаты с Марадоной. Вместо ряс - футбольная форма. И собираются прихожане не чтобы молиться, а чтобы выразить любовь своему богу футбола, - рассказал ведущий тревел-шоу. - Ребята основали церковь почти 25 лет назад. И даже придумали свои заповеди и «знак Марадоны».
Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала
Чтобы официально стать прихожанином церкви, нужно повторить знаменитый гол рукой. И хотя сделать это непросто, в итоге Кирилл справился и прошел посвящение в церковь Диего Марадоны! А как это было, можете посмотреть в свежем выпуске «Орла и Решки. Земляне» из Аргентины.
Напомним,