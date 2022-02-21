Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов вступил в церковь Диего Марадоны

Диего Марадона - лучший футболист ХХ столетия по версии ФИФА. Он - самый популярный аргентинец, и местные жители гордятся им вполне справедливо.

Аргентинцы настолько любят спортсмена, что даже создали церковь в его честь! В ней побывал ведущий тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» , которое Новый канал показывает по субботам, Кирилл Макашов.

Мой вам совет: лучше не признавайтесь аргентинцу, что не видели знаменитых голов Марадоны, - смеется Кирилл. - Чтобы вам не пришлось краснеть, как мне, рассказываю: самый знаменитый гол Марадоны называют «рука Бога». В 1986 году в матче против англичан он отбил мяч… левым кулаком! И попал в ворота. А через четыре минуты забил второй гол, который назвали лучшим за столетие.

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала

Марадона был судим, употреблял наркотики и даже несколько раз стрелял в журналистов. Но аргентинцы рисуют его на стенах с нимбом, как святого, и ставят ему памятники. А в городе Росарио находится церковь Диего Марадоны.

Обыкновенная себе церковь. Просто вместо икон - плакаты с Марадоной. Вместо ряс - футбольная форма. И собираются прихожане не чтобы молиться, а чтобы выразить любовь своему богу футбола, - рассказал ведущий тревел-шоу. - Ребята основали церковь почти 25 лет назад. И даже придумали свои заповеди и «знак Марадоны».

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала

Чтобы официально стать прихожанином церкви, нужно повторить знаменитый гол рукой. И хотя сделать это непросто, в итоге Кирилл справился и прошел посвящение в церковь Диего Марадоны! А как это было, можете посмотреть в свежем выпуске «Орла и Решки. Земляне» из Аргентины.

Напомним,