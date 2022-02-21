Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов вступил в церковь Диего Марадоны

21 февраля 2022 16:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов вступил в церковь Диего Марадоны
Мишель Андраде и Кирилл Макашов
пресс-служба Нового канала

Диего Марадона - лучший футболист ХХ столетия по версии ФИФА. Он - самый популярный аргентинец, и местные жители гордятся им вполне справедливо.

Читайте также95-летняя королева Елизавета II заразилась коронавирусом
Аргентинцы настолько любят спортсмена, что даже создали церковь в его честь! В ней побывал ведущий тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне», которое Новый канал показывает по субботам, Кирилл Макашов.

Мой вам совет: лучше не признавайтесь аргентинцу, что не видели знаменитых голов Марадоны, - смеется Кирилл. - Чтобы вам не пришлось краснеть, как мне, рассказываю: самый знаменитый гол Марадоны называют «рука Бога». В 1986 году в матче против англичан он отбил мяч… левым кулаком! И попал в ворота. А через четыре минуты забил второй гол, который назвали лучшим за столетие.

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала

Читайте такжеЗатерянный мир: что нашли на дне Марианской впадины
Марадона был судим, употреблял наркотики и даже несколько раз стрелял в журналистов. Но аргентинцы рисуют его на стенах с нимбом, как святого, и ставят ему памятники. А в городе Росарио находится церковь Диего Марадоны.

Обыкновенная себе церковь. Просто вместо икон - плакаты с Марадоной. Вместо ряс - футбольная форма. И собираются прихожане не чтобы молиться, а чтобы выразить любовь своему богу футбола, - рассказал ведущий тревел-шоу. - Ребята основали церковь почти 25 лет назад. И даже придумали свои заповеди и «знак Марадоны».

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала

Чтобы официально стать прихожанином церкви, нужно повторить знаменитый гол рукой. И хотя сделать это непросто, в итоге Кирилл справился и прошел посвящение в церковь Диего Марадоны! А как это было, можете посмотреть в свежем выпуске «Орла и Решки. Земляне» из Аргентины.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Орел и Решка Новый Канал новости телешоу Орел и Решка. Земляне Кирилл Макашов телешоу 2022

Материалы по теме

Говорит Украина: Ребенка на мороз, а я – на сайт знакомств? (эфир от 21.02.2022)
Телешоу

Говорит Украина: Ребенка на мороз, а я – на сайт знакомств? (эфир от 21.02.2022)
Дмитрий Дикусар рассказал, где состоится его следующая свадьба
Новости

Дмитрий Дикусар рассказал, где состоится его следующая свадьба
Павел Глоба: в марте удача настигнет 5 знаков Зодиака
Гороскопы

Павел Глоба: в марте удача настигнет 5 знаков Зодиака
Счастливы за семь дней 2 выпуск. Как изменилась героиня. Фото до и после
Новости

Счастливы за семь дней 2 выпуск. Как изменилась героиня. Фото до и после

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK