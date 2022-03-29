В Україні створили сайт з переліком артистів, інфлюенсерів, політиків, які підтримують путіна

29 марта 2022 10:51 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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В Україні створили сайт з переліком артистів, інфлюенсерів, політиків, які підтримують путіна
В Україні створили сайт з переліком артистів, інфлюенсерів, політиків, які підтримують путіна

Більше 200 українських та російський артистів, інфлюенсерів та політиків, які виступили проти України, зібрали на одному ресурсі theylovewar.com, цей список постійно доповнюється.

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У перелік увійшли ті, хто займається пропагандою або замовчуванням путінського режиму, підтримує війну росії в Україні та поширює дезінформацію. Сайт був створений як база даних зрадників та колаборантів з метою закарбувати їх імена у пам’яті українців. Серед інших на ньому можна побачити: українок Тодоренко, Лорак, Стужук, а також Баскова, Гагаріну, Кіркорова та багатьох інших. Авторство та реалізація ідеї належить блогеру і бізнесмену Петру Заставному.

Війна закінчиться, ми відсвяткуємо перемогу, та дошка ганьби залишиться, щоб українці не забували своїх ворогів, а бренди знали з ким не мати справи - коментує Петро. - Можна сказати, що ми ведемо і превентивну роботу: коли наступного разу хтось з блогерів отримає держзамовлення на підтримку путінського режиму, то він двічі подумає чи варто це робити.

Варто зазначити, що саме поява на сайті theylovewar.com наштовхнула деяких зі списку почати висловлювати свою проукраїнську позицію. Після оприлюднення реалій війни та трансляцію важливих меседжів, таких кандидатів прибирають зі списку.

Свій внесок у створення бази може прийняти кожен, хто володіє даними про артистів, блогерів та політиків, які підтримують путінську агресію. Для цього інформацію та скріншоти-докази потрібно надіслати в Telegram-канал: @marinasikorskaya

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