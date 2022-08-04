Мобільний застосунок для ставок онлайн BetWinner

Однією з найвідоміших компаній у букмекерському світі можна назвати корпорацію BetWinner.

Клієнти акцентують увагу на тому, що ця контора надає гідні уваги коефіцієнти, значний вибір подій, програми лояльності, можливість надати ставку live, вибрати опцію Cash-Out та інші переваги.

До того ж за допомогою мобільного застосунку, у якому всі інструменти сайту доступні у спрощеному вигляді, ви зможете зайти на сайт букмекерської контори BetWinner та насолодитися змістовним проведенням дозвілля за грою на ставках.

Через мобільний офіційний додаток BetWinner є можливість робити застави на спорт у будь який момент.

Історія та можливості

Букмекерська контора BetWinner проводить свою роботу на ринку з 2016 року. Майже одразу фірма здобула визнання азартних гравців по всьому світу. На сьогодні реєстрацію на сайті пройшли понад вже 400 тисяч користувачів. Інтерфейс сайта працює на 62 мовах.

Сьогодні на майданчиках корпорації BetWinner можна:

Робити ставки, граючи в казино онлайн;

Закладатися на спортивні та інші події;

Грати в миттєві ігри.

Інтерфейс компанії має багато функцій, зручний у користуванні та дає можливість користуватися ним з багатьох пристроїв.

Мобільний додаток

За допомогою адаптованого до більшості мобільних гаджетів мобільний додаток BetWinner дає можливість заходити на сайт у будь-який зручний для користувача час. Тепер для того, щоб зробити ставку або перевірити результат, не потрібно іти до казино або букмекерської контори, яка працює офлайн. Навіть не треба шукати доступний інтернет для комп’ютера. Все працює у мобільному додатку і активується за допомогою мобільного інтернету.

Мобільний додаток BetWinner – це найточнісенька, адаптована копія основної програми сайту. У неї немає обмежень, які є у деяких контор такого направлення. Зайшовши на сайт через власний смартфон, ви потрапляєте у загальний вирій подій, де стаєте повноцінним його учасником.

До того ж додаток зручний та простий у використанні. Для багатьох гравців він вже є вигідною альтернативою комп’ютерній версії.

Технічні характеристики

Мобільний додаток BetWinner не займає багато пам’яті на телефоні. Форма користування ним практично не відрізняється від способів використання інших мобільних застосунків. Все чітко і зрозуміло. Інтерфейс мобільного застосунку BetWinner має:

Дисплей з приємними кольорами;

Інтуїтивне управління;

Якісну графіку;

Чіткі опційні вказівки;

Зручне розташування вказівок та функцій.

Вам не доведеться довго блукати по застосунку, щоб потрапити на необхідну сторінку.

Як користуватися додатком?

Щоб відкрити всі можливості додатку, необхідно лише натиснути опцію меню у лівому куті екрану зверху.

Перейшовши на необхідну сторінку, ви потрапите у меню, де вам стане доступним повний перелік подій, на які ви зможете робити ставки. Тут ви знайдете:

Кіберспорт;

Спорт офлайн;

Миттєві ігри;

Не спортивні події;

Розділи live;

Онлайн-казино;

Миттєві лотереї.

Крім того, ви знайдете розділ, у якому можете перевірити результати матчів та зроблених ставок.

Особистий кабінет користувача надає можливості підключитися до соціальних мереж та відслідкувати історію зроблених вами ставок.

На головній формі застосунку ви зможете побачити анонс головних напрямків спорту, яким варто приділити увагу, та анонси найближчих прямих репортажей матчів. У опціях для вас є доступною можливість налаштувати інформаційний потік під себе.

За допомогою мобільного додатку ви маєте змогу робити свої ставки, слідкувати за розвитком подій під час матчу, поповнювати рахунок, брати зазвичай участь у акційних пропозиціях, грати в казино, виводити гроші.

Як завантажують застосунок BetWinner?

Однозначно, за допомогою готового посилання, яке можна знайти на офіційному сайті, у вас є змога з легкістю завантажити застосунок BetWinner на свій мобільний пристрій. Для цього вам треба відкрити головну сторінку сайту компанії BetWinner, у верхньому куті робочого вікна зліва знайти відповідну іконку та клацнути на неї. Так ви потрапите на сторінку файлу apk BetWinner, де зібраний перелік пристроїв для завантаження.

Виберіть відповідну опцію, яка допоможе вам завантажити останню версію додатку.

Скачати безкоштовно мобільний застосунок від компанії BetWinner можна також в плеймаркеті. Для цього зайдіть на своєму пристрої у плей-магазин, наберіть «BetWinner додаток» та виберіть іконку для завантаження. У випадку, якщо на вашому мобільному пристрої стоїть операційна система Андроїд, то можуть виникнути незначні складнощі з завантаженням файлів. Вам доведеться деякі дії з установки виконувати вручну. Але це не складно, ви обов’язково впораєтесь.

Реєструємося на новому сайті

Після того як ви з успіхом завантажили на свій телефон мобільний додаток BetWinner, вам необхідно зареєструватися на сайті. Зробити це можна декількома способами:

Завдяки спрощеній формі реєстрації, яка називається «В один клік»;

Авторизуватися за допомогою соціальних мереж;

За номером мобільного телефону;

За електронною адресою.

Всі ці способи реєстрації дієві та ефективні. Розберемося, як користуватися кожним з них.

Якщо вас цікавить спрощений варіант, то варто скористатися миттєвою реєстрацією. Для цього натисніть кнопку «Зареєструватися», перевірте, чи ваша країна правильно вказана на сторінці, перевірте в обліковому записі, який створюєте, також валюту. Миттєва форма реєстрації дозволяє не надавати додаткових відомостей про себе. Але після того, як пройде 24 години, система може надати певні обмеження при користуванні додатком. Ввести додаткові відомості у свій обліковий запис ви зможете пізніше.

Після реєстрації система згенерує вам пароль, який потім можна буде змінити, але на даному етапі запам’ятайте або зафіксуйте свій логін та паролі для входу у BetWinner, щоб ви змогли без перешкод увійти у систему наступного разу.

Завдяки спрощеній реєстрації протягом 24 годин вам буде дозволено робити ставки на сайті. Якщо ви забажаєте користуватися сайтом і надалі, то після спливу доби система буде вимагати введення всіх даних про вас.

При реєстрації за номером телефону вам треба при реєстрації вказати свій діючий номер, на який прийде СМС-сповіщення, ввести пароль та також запам’ятати його.

Така ж сама процедура стосується і реєстрації за допомогою електронної пошти. Ви вказуєте свою електронну адресу, чекаєте на пароль та продовжуєте реєстрацію. Але і у цьому випадку після спливу доби система буде вимагати підтвердити реєстрацію.

При реєстрації за допомогою соціальних мереж система автоматично перенесе ваші дані у реєстраційну форму, але після спливу 24 годин реєстрацію необхідно буде також підтвердити.