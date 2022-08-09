Понад 100 тисяч гривень для допомоги Україні: як минув концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» від «МУЗВАР»

Понад 100 тисяч гривень для допомоги Україні: як минув концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» від «МУЗВАР»

5 серпня відбувся благодійний концерт «МУЗИКА ВІЙНИ», організований порталом «МУЗВАР».

Основною метою заходу стало залучення гостей до благодійної справи – аукціону зіркових речей, унікальних лотів, виручені гроші з якого будуть направлені на потреби України: придбання дизельного генератора для першої окремої танкової Сіверської бригади, а також на закупку талонів на пальне для роботи волонтерів Camera catering, які доставлять гарячі обіди у постраждалі населені пункти Київщини.

На події серед зіркових лотів були представлені зірковий бокс «Х*Й ВІЙНІ» від Андрія Данилка aka VERKA SERDUCHKA; повний комплект 4 повоєнних марок від Укрпошти з діджитал-привітаннями від улюблених зірок; ексклюзивна куртка, створена з парашута СУ-4; прапор України, підписаний загиблим героєм країни Андрієм Жоваником (Татарин) та нашими воїнами з бойового підрозділу LEGIO V.

Серед запрошених гостей вечора були спортсмен Олег Верняєв, акторка Наталка Денисенко, артисти Yliana Royce, Діма Жук, Gena Viter, ENLEO, блогери Нателла Кірс, Олександр Волошин, Олег Машуковський, Данило Гайдамаха (Чорнобровий), ведуча блогів про Євробачення Анна Тульєва та інші.

Зірковий гість, олімпійський чемпіон Олег Верняєв став власником двох лотів: зіркового боксу від Андрія Данилка, до якого увійшли славнозвісні чорна кепка, маска та фірмова футболка з автографом, а також державного прапора з підписами воїнів-героїв України.

Спортсмен наголосив, що скоро стартує чемпіонат світу з гімнастики і він обов’язково передасть отриманий прапор на змагання, аби з ним українські спортсмени виходили на п’єдестал за нагородами.

Окрім того, Верняєв від себе особисто задонатив талони на 100 літрів бензину, які підуть для роботи волонтерів Camera catering.

Загалом за весь вечір вдалось виконати поставлену задачу та зібрати понад 100 тисяч гривень!

Благодійний концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» об’єднав на одній сцені як представників молодого покоління українських артистів, так і справжніх мастодонтів шоу-бізнесу. Впродовж концерту звучали хіти сьогодення, які не виходять з музичних YouTube-трендів та хіт-парадів різноманітних стрімінгів, підтримуючи щодня бойовий дух наших воїнів та надихаючи кожного українця. Присутні насолоджувались ліричним хітом «Ти робив мені каву» від Анни Трінчер та MBREEZE, запалювали під «Галицький Флоу» від Gunna Chorna, згадували найважливіші моменти життя разом з OLIVAN та його піснею «Маріям», танцювали повільні танці під душевні треки Васі Демчука. Також нікого не залишив байдужим виступ новоспеченої зірки Маші Кондратенко з її вірусним хітом «Ванька-Встанька», а також дует справжньої ТікТок сенсації – пісні «Вечорниці» від 100лиця & Skylerr. Справжнім сюрпризом став виступ POSITIFF, до якого приєдналась Alina Pash. Разом для гостей концерту «МУЗИКА ВІЙНИ» вони вперше наживо презентували спільний трек «Перед світанком». Також зі сцени концерту «МУЗИКА ВІЙНИ» прозвучали славнозвісні хіти від Chico & Qatoshi – «Допоможе ЗСУ» та «Ластівки». Завершував музичний вечір гурт KADNAY та спеціальний гість Lida Lee. Співачка не могла залишити присутніх без сюрпризу, тому презентувала власну версію пісні Michael Jackson We Are The World українською.

Також ексклюзивну можливість виступу на концерті «МУЗИКА ВІЙНИ» отримала Masha Danilova з піснею «Я хочу». 15-річна співачка, яка тільки починає свій творчий шлях, стала переможницею конкурсу у соцмережах та отримала можливість презентації власної пісні на благодійному концерті.

Задала тон концерту неперевершена ведуча Міла Єремєєва. Вона з перших хвилин разом з DJ Beat Boy змогла повернути на 3 години всіх присутніх у стан мирного часу, коли ми збирались на яскраві та веселі івенти просто неба.

Вже днями на сторінках «МУЗВАР» у соцмережах буде представлений звіт з передання дизельного генератора військовим, талонів на 800 літрів дизеля та 100 літрів бензину волонтерам. Проте портал і надалі планує продовжувати добру ініціативу з підтримки нової української музики та організації благодійних івентів (як офлайн, так і онлайн в Інстаграм).