Понад 100 тисяч гривень для допомоги Україні: як минув концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» від «МУЗВАР»

9 августа 2022 13:40 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Понад 100 тисяч гривень для допомоги Україні: як минув концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» від «МУЗВАР»
Понад 100 тисяч гривень для допомоги Україні: як минув концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» від «МУЗВАР»
пресс-служба

5 серпня відбувся благодійний концерт «МУЗИКА ВІЙНИ», організований порталом «МУЗВАР».

Читайте такожАндрій Хливнюк зізнався, яку обіцянку дочці завадила виконати війна
Основною метою заходу стало залучення гостей до благодійної справи – аукціону зіркових речей, унікальних лотів, виручені гроші з якого будуть направлені на потреби України: придбання дизельного генератора для першої окремої танкової Сіверської бригади, а також на закупку талонів на пальне для роботи волонтерів Camera catering, які доставлять гарячі обіди у постраждалі населені пункти Київщини.

На події серед зіркових лотів були представлені зірковий бокс «Х*Й ВІЙНІ» від Андрія Данилка aka VERKA SERDUCHKA; повний комплект 4 повоєнних марок від Укрпошти з діджитал-привітаннями від улюблених зірок; ексклюзивна куртка, створена з парашута СУ-4;  прапор України, підписаний загиблим героєм країни Андрієм Жоваником (Татарин) та нашими воїнами з бойового підрозділу LEGIO V.

Серед запрошених гостей вечора були спортсмен Олег Верняєв, акторка Наталка Денисенко, артисти Yliana Royce, Діма Жук, Gena Viter, ENLEO, блогери Нателла Кірс, Олександр Волошин, Олег Машуковський, Данило Гайдамаха (Чорнобровий), ведуча блогів про Євробачення Анна Тульєва та інші.

Зірковий гість, олімпійський чемпіон Олег Верняєв став власником двох лотів: зіркового боксу від Андрія Данилка, до якого увійшли славнозвісні чорна кепка, маска та фірмова футболка з автографом, а також державного прапора з підписами воїнів-героїв України.

Спортсмен наголосив, що скоро стартує чемпіонат світу з гімнастики і він обов’язково передасть отриманий прапор на змагання, аби з ним українські спортсмени виходили на п’єдестал за нагородами.

Окрім того, Верняєв від себе особисто задонатив талони на 100 літрів бензину, які підуть для роботи волонтерів Camera catering. 

Загалом за весь вечір вдалось виконати поставлену задачу та зібрати понад 100 тисяч гривень!

Благодійний концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» об’єднав на одній сцені як представників молодого покоління українських артистів, так і справжніх мастодонтів шоу-бізнесу. Впродовж концерту звучали хіти сьогодення, які не виходять з музичних YouTube-трендів та хіт-парадів різноманітних стрімінгів, підтримуючи щодня бойовий дух наших воїнів та надихаючи кожного українця. Присутні насолоджувались ліричним хітом «Ти робив мені каву» від Анни Трінчер та MBREEZE, запалювали під «Галицький Флоу» від Gunna Chorna, згадували найважливіші моменти життя разом з OLIVAN та його піснею «Маріям», танцювали повільні танці під душевні треки Васі Демчука. Також нікого не залишив байдужим виступ новоспеченої зірки Маші Кондратенко з її вірусним хітом «Ванька-Встанька», а також дует справжньої ТікТок сенсації – пісні «Вечорниці» від 100лиця & Skylerr. Справжнім сюрпризом став виступ POSITIFF, до якого приєдналась Alina Pash. Разом для гостей концерту «МУЗИКА ВІЙНИ» вони вперше наживо презентували спільний трек «Перед світанком». Також зі сцени концерту «МУЗИКА ВІЙНИ» прозвучали славнозвісні хіти від Chico & Qatoshi  – «Допоможе ЗСУ» та «Ластівки». Завершував музичний вечір гурт KADNAY та спеціальний гість Lida Lee. Співачка не могла залишити присутніх без сюрпризу, тому презентувала власну версію пісні Michael Jackson We Are The World українською.

Також ексклюзивну можливість виступу на концерті «МУЗИКА ВІЙНИ» отримала Masha Danilova з піснею «Я хочу». 15-річна співачка, яка тільки починає свій творчий шлях, стала переможницею конкурсу у соцмережах та отримала можливість презентації власної пісні на благодійному концерті. 

Задала тон концерту неперевершена ведуча Міла Єремєєва. Вона з перших хвилин разом з DJ Beat Boy змогла повернути на 3 години всіх присутніх у стан мирного часу, коли ми збирались на яскраві та веселі івенти просто неба.

Вже днями на сторінках «МУЗВАР» у соцмережах буде представлений звіт з передання дизельного генератора військовим, талонів на 800 літрів дизеля та 100 літрів бензину волонтерам. Проте портал і надалі планує продовжувати добру ініціативу з підтримки нової української музики та організації благодійних івентів (як офлайн, так і онлайн в Інстаграм).

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

благодійність

Матеріали на тему

Леся Нікітюк закликала українців брати під опіку переселенців
Новини

Леся Нікітюк закликала українців брати під опіку переселенців
Віра Кекелія вдруге стала мамою та назвала ім’я новонародженої дитини
Новини

Віра Кекелія вдруге стала мамою та назвала ім’я новонародженої дитини
Євген Клопотенко – про особисте життя і про спілкування зі Златою Огнєвіч: «Я готував їй їсти вдома»
Новини

Євген Клопотенко – про особисте життя і про спілкування зі Златою Огнєвіч: «Я готував їй їсти вдома»
Олександр Педан розплакався під час інтерв’ю з маріупольським студентом
Новини

Олександр Педан розплакався під час інтерв’ю з маріупольським студентом
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Понад 100 тисяч гривень для допомоги Україні: як минув концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» від «МУЗВАР»

Понад 100 тисяч гривень для допомоги Україні: як минув концерт «МУЗИКА ВІЙНИ» від «МУЗВАР»
МастерШеф. Битва сезонів: в ефір СТБ повертається головний кулінарний проєкт країни

МастерШеф. Битва сезонів: в ефір СТБ повертається головний кулінарний проєкт країни
Олена Фроляк розповіла, за чим найбільше сумує з мирного життя

Олена Фроляк розповіла, за чим найбільше сумує з мирного життя
Олена Кравець пояснила, чому старша донька повернулась до Києва

Олена Кравець пояснила, чому старша донька повернулась до Києва

Популярне відео

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)
Як ти?: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 06.08.2022)

Як ти?: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 06.08.2022)
Співачка KAVA презентує пісню-пам'ять про весь жах війни

Співачка KAVA презентує пісню-пам'ять про весь жах війни
Як ти?: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)

Як ти?: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK