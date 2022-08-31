«У єдності – сила»: зірки заспівали заради дітей!
До Дня Незалежності України у сімейному ресторані Ігоря Савчука «Село і люди» вдруге відбулась велика благодійна акція «У єдності – сила».
У благодійному концерті взяли участь: театр пісні – народний аматорський гурт під керівництвом Наталії Фаліон «Лісапетний Батальйон», народна артистка України Ауріка Ротару та заслужена артистка України Наталія Валевська.
В рамках заходу був проведений благодійний аукціон з унікальними зірковими лотами. Найбільшу суму зібрав перший вініловий альбом гурту KAZKA «KARMA» – 10 тис. грн.
Наразі організатори благодійного заходу займаються закупівлею усіх необхідних речей для дитячого будинку-інтернату, в якому виховуються 85 дівчат з особливими потребами у віці від 5 до 18 років!
Зі слів ресторатора Ігоря Савчука, організатора заходу, це був найуспішніший благодійний захід, проведений у ресторані «Село і люди», адже вдалося зібрати усю необхідну суму!