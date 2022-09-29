Подарунки для ЗСУ: співачка Lida Lee анонсувала благодійну місію у свій день народження
Українська співачка та засновниця волонтерського штабу у Вінниці Lida Lee запустила благодійний збір на честь свого дня народження.
Мета артистки – наблизити якнайшвидше перемогу України і допомогти волонтерському штабу Курган & Agregat у їхній щоденній кропіткій роботі.
Це буде найкраще привітання та подарунок, – пише Lida Lee на своїй сторінці в Instagram.
Щоб долучитися до привітання співачки та допомоги волонтерам, потрібно зробити донат від 100 гривень та написати в коментарях під постом співачки «подарунок для ЗСУ».
Lida Lee продовжує активно допомагати військовим і працювати на перемогу України.