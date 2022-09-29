Подарунки для ЗСУ: співачка Lida Lee анонсувала благодійну місію у свій день народження

29 сентября 2022 22:46 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Подарунки для ЗСУ: співачка Lida Lee анонсувала благодійну місію у свій день народження
Подарунки для ЗСУ: співачка Lida Lee анонсувала благодійну місію у свій день народження
Пресслужба

Українська співачка та засновниця волонтерського штабу у Вінниці Lida Lee запустила благодійний збір на честь свого дня народження.

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Серед небайдужих, які задонатять, артистка розіграє подарунок від себе – жилет «Настане час» та лімітовані татуювання від бренду тимчасових тату «Tatooshka».

Мета артистки – наблизити якнайшвидше перемогу України і допомогти волонтерському штабу Курган & Agregat  у їхній щоденній кропіткій роботі.

Це буде найкраще привітання та подарунок, – пише Lida Lee на своїй сторінці в Instagram.

Щоб долучитися до привітання співачки та допомоги волонтерам, потрібно зробити донат від 100 гривень та написати в коментарях під постом співачки «подарунок для ЗСУ».

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Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення співачка створила волонтерський штаб у Вінниці, в якому разом із командою відшивала жилети для бронепластин (плитоноски) та кишені під гранати і магазини. Тільки за перший місяць роботи команда Lida Lee надіслала 740 жилетів та 100 підсумків для магазинів бійцям ЗСУ.

Lida Lee продовжує активно допомагати військовим і працювати на перемогу України. 

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