МастерШеф. Битва сезонів 8 випуск: хто покинув шоу 08.10.2022

8 жовтня на каналі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів. Хто покинув шоу у 8 випуску МастерШеф. Битва сезонів від 08.10.2022 – читайте на сайті TV.UA.

Перший конкурс проєкту «МастерШеф. Битва сезонів» почався з того, що учасники поділилися на пари. Андрію Коліснику не вистачило партнера, тому він працював наодинці. Завдання кожної з них – приготувати одну багатокомпонентну страву. Однак продуктова і девайсна були зачинені. Натомість учасникам потрібно було обрати для себе інвентар та інгредієнти з полички. На ній були продукти з демократичними цінами. Вартість одного продукту, такого як вирізка, був 1 шеф. Натомість гірший інгредієнт, як плавлений сирок, коштував 10 шефів. Те ж саме із девайсами – чим він крутіший, тим менше шефів коштує. Кожна пара мала обрати з полички 5 продуктів і 5 девайсів. А також – посуд для презентації.

Далі учасники готували одну страву, використовуючи тільки те, що було у їхньому наборі. Судді рахували, скільки коштували обрані продукти та девайси, якщо страва була гідною – учасники заробляли свої шефи. Учасники могли брати найскладніші і, відповідно, найдорожчі інгредієнти та заробити на цьому. Проте в гонитві за багатством кулінарам потрібно було не забувати, що в першу чергу судді оцінюють смак страви. На це завдання їм дали 1,5 години. Андрій, Сашко, Влад, Катя і Анжела найгірше впоралися із завданням. Тому саме вони отримали чорні фартухи.

У другому конкурсі учасники поділилися на дві команди. Наталка стала капітаном синіх, а Яна – червоних. Завдання – влаштувати романтичні вечері для учасників реаліті «Хата на тата»! Для двох пар командам необхідно було зробити інструкції по приготуванню страви та десерту. Вони мали створити конструктор для майбутніх страв. Аби гості шоу змогли прийти на кухню і, скориставшись інструкціями, приготували ідеальну вечерю для своїх коханих.

Судді пообіцяли зняти чорні фартухи з команди, яка впоралася із завданням краще. Червона команда виграла, тому Влад і Катерина знову опинилися в білому. На конкурсі чорних змагалися: Андрій Колісник, Іра Раковчен, Саша Кривець, Наталка Петрик і Анжела Липська. Учасникам потрібно було обрати коробку-загадку. Під ними були різні набори продуктів. У когось багато м’яса, а у когось – круп. Приготувати повноцінну страву з окремого набору учасникам неможливо, тому їм потрібно було домовлятися і обмінюватися інгредієнтами з однією умовою: обмін міг відбуватися лише з учасником, який стояв по ліву руку. Міняти продукти можна було до того часу, поки учаснику підходив остаточний набір продуктів для майбутньої страви.

Найгіршу страву зі своїх продуктових наборів приготував Андрій. Проєкт «МастерШеф. Битва сезонів» у 8 випуску залишив Андрій Колісник.

Андрій Колісник / Пресслужба каналу СТБ

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