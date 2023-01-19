Зірки українського шоу-бізнесу провели в Ужгороді благодійний захід для дітей

Зірки українського шоу-бізнесу провели в Ужгороді благодійний захід для дітей

14 січня в облмуздрамтеатрі Ужгорода пройшов благодійний захід «Світло Дитинства», організований всеукраїнською громадською ініціативою з адаптації дітей «Амбасадор Дитинства».

Відомі українці та учасники проєкту організували розважальну програму, провели майстер-класи та вікторини. Сотні юних ужгородців та дітей-переселенців прийшли послухати улюблених виконавців, зробити селфі зі своїми кумирами, взяти у них автографи.

Також однією з головних активностей була можливість сфотографуватися з Кубком Євробачення, який повернувся і подорожує Україною в рамках туру.

Ужгород не перше місто, куди завітав «Зірковий десант». До цього команда побувала у Львові, Тернополі, Чернівцях, Івано-Франківську, Луцьку, Хмельницькому, Кам’янець-Подільському тощо.

Це наймасштабніший в Україні благодійний фестиваль з соціальної адаптації дітей під час війни. Головною метою заходу незмінно є відірвати дітей від негативних вражень, спогадів та думок, психологічно допомогти дітям та батькам адаптуватися у нових умовах, допомогти знайти нових друзів, подарувати зустріч із зірками та блогерами, дитячими кумирами, поспілкуватись з іноземними волонтерами, які пригощали смачною піцою від Шотландської благодійної організації Siobhans Trust (Шівонс траст).

До «Зіркового Десанту» доєднались: POSITIFF, Юлія Сахневич, Василь Котляров (NZK), Міла Єремєєва, гурт HANUMIKE, Андрій Безкровний (dj Bloodless), Наталія Валевська, Килиммен з Kalush Orchestra, Nikita Lomakin, Амадор Лопес, Polina Dashkova, Dima Prokopov, MariSem, Люся Кава, Настя Балог та Kesi Jay.

Свято дитинства відбулось з ініціативи голови Закарпатської ОВА Віктора Микити і за сприяння обласної військової адміністрації й Ужгородської міської ради.

До відкриття заходу долучилися й представники влади – заступник голови Закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк, секретар Ужгородської міської ради Арсен Мелкумян, заступник міського голови Вадим Борець, начальниця управління у справах культури, молоді та спорту міськради Алла Чернобук.