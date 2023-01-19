Через 12 років: колишня наречена Володимира Кличка повернулася до своєї ролі у «Крику»

19 января 2023 17:41 Редакция
Через 12 років: колишня наречена Володимира Кличка повернулася до своєї ролі у «Крику»

Гейден Панеттьєр повторить роль Кірбі

Кінокомпанія Paramount випустила другий трейлер шостої частини фільму «Крик», прем'єра якого відбудеться вже у березні.

Судячи з відео, у франшизу повертається акторка Гейден Панеттьєр. 12 років тому у «Крику 4» колишня наречена українського боксера Володимира Кличка зіграла Кірбі Рід.

У ролику також можна побачити Кортні Кокс та Дермота Малруні. Крім того, новий трейлер знайомить нас із деякими новими персонажами.

Нагадаємо, що Гейден була у стосунках із Кличком з 2009-го по 2018 рік. Вони мають 7-річну доньку Каю Євдокію.

Раніше Памела Андерсон заявила, що була закохана лише один раз.

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