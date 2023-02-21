Види милиць і як їх вибрати

Головне завдання такого пристрою, як милиці, – зменшення навантаження на опорно-рухову систему ніг при будь-яких травмах і хворобах.

Милиці допомагають покращити баланс, при цьому повинні передавати сенсорні сигнали через руки, якими людина спирається на милиці. При пересуванні опора на милицю допомагає при болях у ногах, не стійкій ході та різних травмах. За фактом милиця перебирає функцію травмованої ноги.

Коли людина має якусь травму ніг і пересувається на милицях, її кровообіг помітно покращується. Разом із цим підтримується м'язовий тонус та усувається можливий застій легень.

Милиці можна розділити на два види:

Пахвові – вся опора посідає м'яку, внутрішню частину – пахву.

Підлокітні – відповідно опора відводиться на лікоть.

Варто звернути увагу, що дуже важливо вибрати правильну милицю, яка буде відповідати вашим параметрам. Неправильний вибір милиці може призвести до запалення плечового нерва, суглобів та мозолів.

Милиці теж мають свій термін використання. Так, пахвові милиці не варто застосовувати більше 3 місяців, інакше людина може відчувати часте оніміння верхніх кінцівок. За потреби користуватися ними довше – варто замінити їх на підлокітні. Лікарі рекомендують використовувати пахвові милиці для тих, у кого є проблеми із зайвою вагою, або для вікових людей. Таким чином навантаження на ноги буде зменшено, але воно збільшиться на плечовий пояс. Ще такі милиці рекомендують для реабілітації у разі операції та при тяжких травмах.

Підлокітні милиці досить легкі та маневрені, їх рекомендують при середньо-тяжких травмах.

Є ще телескопічні милиці, їхня особливість у тому, що їх можна регулювати по висоті.

Найчастіше милиці роблять з:

Алюмінію; Сплавів металів; Дерева.

Алюмінієві милиці будуть значно легшими, але їх ціна буде вищою, ніж у дерев'яних.

Вибираючи милиці по висоті, варто орієнтуватися за своїм зростом та вагою. Умовно їх можна поділити на три види за висотою:

Дитячі – до 116 см, вони відповідають зросту до 160 см та вазі до 90 кг.

Підліткові – до 127 см, відповідають зросту до 180 см та вазі до 110 кг.

Дорослі милиці – до 152 см, відповідають зросту 180–200 см та вазі 120 кг.

Всі перелічені розмірні дані можуть мати регулювання за висотою та довжиною від ручки до пахви. Зверніть увагу, якщо у вас пахвова милиця, то верхня частина милиці не повинна діставати до пахви. Вільного простору має бути кілька сантиметрів – це важливо, щоб уникнути мозолів та просто натертості.

Як правильно використовувати милиці

Якщо у ваше життя прийшов такий неприємний момент, як травма ноги або обох ніг, то вам просто не обійтися без милиць. Але щоб ходити з їх допомогою теж знадобиться певне вміння. Насамперед варто пам'ятати про те, що вам з ними не варто поспішати, всі рухи мають бути м'якими та повільними. Інакше процес реабілітації може тривати ще більший проміжок часу.

При використанні милиць головне правило – контролювати здорову ногу. Адже у разі втрати опори загальна вага тіла буде саме на ній, тому важливо уникнути падіння. При ходінні прямо милиці слід використовувати таким чином:

Для кожного кроку використовуються всі три точки опори (дві милиці та здорова нога). Самі милиці для здійснення кроку виносяться наперед. Далі переносимо вперед травмовану ногу. Основний центр тяжкості потрібно перенести на милиці, при цьому перевірити стійкість самих милиць. Тільки після всіх цих маніпуляцій наперед виноситься здорова нога і ставиться перед травмованою.

Перші кроки можуть бути невпевненими та маленькими, але не варто переживати. Важливо відчути опору на самих милицях і робити крок за кроком, потихеньку повертаючись до звичної життєдіяльності.

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