Отношения с отцом vs отношения с парнем: как они связаны
Многие даже не задумываются о том, насколько сильно связаны отношения девушки с отцом в раннем и подростковом возрасте и отношения в уже взрослом возрасте с парнем.
Мужчины, похожие на отцов
Бытует мнение, что на подсознательном уровне мы выбираем спутников жизни слегка или нет напоминающих нам наших отцов. Возможно, не внешне. Но точно внутренними чертами. Отношение отца к дочери в юном возрасте влияет на ее дальнейший выбор. Если между ними были теплые, доверительные отношения, то в будущем девочка будет иметь высокую самооценку. Поэтому партнера она будет искать себе под стать: чуткого, внимательного мужчину. Девочки, чьи отцы в воспитании были более сдержанными и строгими, предпочитают мужчин властных и строгих, так как считают нежность и ласку излишествами, которых они просто не заслуживают.
Они влияют на наше поведение
Отсутствие отца
Пусть и не в прямом смысле слова. Возможно, номинально он есть. Однако если же он находится в вечных разъездах либо просто не принимает участия в воспитании дочери то вероятнее всего ничего критичного с вами не произойдет. Просто объектом мужчины "вашей жизни" станет родственник мужского пола: брат, дядя, дедушка и тд.
Напомним,