Отношения с отцом vs отношения с парнем: как они связаны

6 февраля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Отношения с отцом vs отношения с парнем: как они связаны
Отношения с отцом vs отношения с парнем: как они связаны
pixabay.com

Многие даже не задумываются о том, насколько сильно связаны отношения девушки с отцом в раннем и подростковом возрасте и отношения в уже взрослом возрасте с парнем.

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Сегодня мы поделимся тремя фактами, которые вы не сможете отрицать. А затем - хорошо задумаетесь. 

Мужчины, похожие на отцов

Бытует мнение, что на подсознательном уровне мы выбираем спутников жизни слегка или нет напоминающих нам наших отцов. Возможно, не внешне. Но точно внутренними чертами. Отношение отца к дочери  в юном возрасте влияет на ее дальнейший выбор. Если между ними были теплые, доверительные отношения, то в будущем девочка будет иметь высокую самооценку. Поэтому партнера она будет искать себе под стать: чуткого, внимательного мужчину. Девочки, чьи отцы в воспитании были более сдержанными и строгими, предпочитают мужчин властных и строгих, так как считают нежность и ласку излишествами, которых они просто не заслуживают.

Они влияют на наше поведение 

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Если ваш отец в детстве лелеял вас, обожал и постоянно говорил о вашей очевидно привлекательности, то в будущем вам будет проще во всех аспектах жизни. Вы будете знать себе цену на работе и ситуации, когда нужно говорить "нет". В отношениях вам не смогут сесть на голову мужчины и тем более - задурить ее или же разжалобить. 

Отсутствие отца 

Пусть и не в прямом смысле слова. Возможно, номинально он есть. Однако если же он находится в вечных разъездах либо просто не принимает участия в воспитании дочери то вероятнее всего ничего критичного с вами не произойдет. Просто объектом мужчины "вашей жизни" станет родственник мужского пола: брат, дядя, дедушка и тд. 

Напомним, 


 

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