25 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 марта 2020 10:30 Алла Лысак
25 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
25 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

Мир отмечает Международный день вафель, а в Украине в этот день почитают сотрудников Службы безопасности.

Какой праздник 25 марта 2020? 

  • Международный день вафель,
  • День появления почтовой открытки,
  • День талантов Европы,
  • Международный день солидарности с теми, кто под стражей,
  • Международный день памяти жертв рабства,
  • День кино о спорте.

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В Словении сегодня празднуют День матери, а в США отдают дань уважению орехам пекан, в Словакии отмечают день борьбы за права человека, в Новой Зеландии сегодня День армии, Швеция празднует День журавля. 

Памятные даты 25 марта, годовщины и события

  • 421 год —  основание итальянской Венеции.
  • В 1505 году из Лиссабона отправилась морская экспедиция Франсишко Алмейды с целью завоевания Индии. 
  • В 1807 году в Великобритании заработала первая в мире железная дорога.
  • 1997 год —  обнаружение пропавшего испанского корабля La Capitana.
  • В 2002 году генетики обнаружили ген эпилепсии. 

25 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Какой сегодня церковный праздник 

Церковь вспоминает преподобного Феофана. Он был исповедником, летописцем во времена Византии, а также монахом и богословом. 

Наши предки 25 марта угощали птиц, чтобы быстрее наступило тепло. 

Что сегодня нельзя делать

Не ругайтесь сегодня и не затевайте ссор.

Постарайтесь все дела закончить до наступления темноты, вечером из дому нежелательно выходить.

Если вынести мусор вечером, можно лишиться счастья

Приметы на 24 марта 

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Если на деревьях остался иней, то в июне выпадет много осадков.

Наступило тепло? Значит все лето будет дождливым. 

В этот день празднуются именины Григория, Симеона, Феофана, Владимира, Ивана, Сергея, Дмитрия, Александра и Константина.

25 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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