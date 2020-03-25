25 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Мир отмечает Международный день вафель, а в Украине в этот день почитают сотрудников Службы безопасности.

Какой праздник 25 марта 2020?

Международный день вафель,

День появления почтовой открытки,

День талантов Европы,

Международный день солидарности с теми, кто под стражей,

Международный день памяти жертв рабства,

День кино о спорте.

Памятные даты 25 марта, годовщины и события

421 год — основание итальянской Венеции.

В 1505 году из Лиссабона отправилась морская экспедиция Франсишко Алмейды с целью завоевания Индии.

В 1807 году в Великобритании заработала первая в мире железная дорога.

1997 год — обнаружение пропавшего испанского корабля La Capitana.

В 2002 году генетики обнаружили ген эпилепсии.

В Словении сегодня празднуют День матери, а в США отдают дань уважению орехам пекан, в Словакии отмечают день борьбы за права человека, в Новой Зеландии сегодня День армии, Швеция празднует День журавля.

25 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Какой сегодня церковный праздник

Церковь вспоминает преподобного Феофана. Он был исповедником, летописцем во времена Византии, а также монахом и богословом.

Наши предки 25 марта угощали птиц, чтобы быстрее наступило тепло.

Что сегодня нельзя делать

Не ругайтесь сегодня и не затевайте ссор.

Постарайтесь все дела закончить до наступления темноты, вечером из дому нежелательно выходить.

Если вынести мусор вечером, можно лишиться счастья

Приметы на 24 марта

Если на деревьях остался иней, то в июне выпадет много осадков.

Наступило тепло? Значит все лето будет дождливым.

В этот день празднуются именины Григория, Симеона, Феофана, Владимира, Ивана, Сергея, Дмитрия, Александра и Константина.

25 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,