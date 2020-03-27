27 марта: какой сегодня день?

27 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Керосин, сыр, театр и еще несколько виновников торжеств, которые отмечаются 27 марта!

Какой праздник 27 марта 2020?

Международный день виски,

Международный день театра,

День нефролога,

Праздник цветения сакуры (Япония),

День сыра,

День виагры (США),

День победы (Ангола),

День инженерно-аэродромной службы ВСУ,

День испанской паэльи (США).

Несмотря на то, что паэлья считается традиционным испанским блюдом, культовое значение она приобрела и в США. Американцы до того полюбили это блюдо, что даже учредили в честь него отдельный праздник!

Известно, что паэлья имеет очень древние корни, предположительно, она возникла в девятнадцатом веке в Валенсии.

Первыми готовить рис с овощами и улитками на открытом огне начали местные сельскохозяйственные рабочие. Преобразилась паэлья в свой окончательный вариант лишь в конце 18 века, когда уровень жизни местных жителей вырос.

27 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Памятные даты 27 марта, годовщины и события

В 1836 году в американском штате Огайо открыл свои двери для верующих первый храм мормонов.

В Нью-Йорке в 1841 году провели испытания паровой пожарной машины на конной тяге.

В 1854 году началась Крымская война, а в США запатентовали керосин.

В 1893 году заработала первая в мире телефонная компания «Александр Белл».

В 1928 году в Голландии выпустили первую почтовую марку футбольной тематики.

В 1945 году последняя баллистическая ракета Германии упала на территории Великобритании.

На Аляске в 1964 году произошло крупное землетрясение, унесшее жизни 118 человек.

В 1968 году погиб Юрий Гагарин.

В 1977 году на Канарских островах произошла авиакатастрофа, которая до сих пор остается самой крупной по числу жертв. Погибло 583 человека.

В Лондоне в 1990 году по Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса.

Знаменитости, родившиеся 27 марта

27 марта родились американская джазовая певица Сара Вон, английский рок-музыкант Тони Бэнкс, американский актер, режиссер, сценарист и обладатель престижной премии Оскар Квентин Тарантино, певица и актриса Мэрайя Кэри.

Какой сегодня церковный праздник

4-я седмица Великого поста, Крестопоклонная.

Великий пост. Монастырский устав: хлеб, овощи, фрукты.

27 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Православные христиане 27 марта почитают память Преподобного Венедикта Нурсийского. В возрасте 14 лет его отправили в Рим на обучение, однако увидев безнравственность своих современников Венедикт решил посвятить себя другой жизни, духовной.

Сначала он поселился в храме святого апостола Петра, а в дальнейшем ушел в горы. Там он повстречал отшельника, который постриг его в монашество.

Венедикту пришлось вести суровую борьбу с искушениями, однако он сумел победить. Вскоре молва об отшельнике разошлась и к нему все чаще начали приходить люди, которые хотели жить под его руководством. Венедикту пришлось разделить своих учеников на целых 12 общин, настолько их оказалось много!

Позже Венедикт основал Монте-Кассинский монастырь и продолжал находиться там до самой смерти, обретя дар исцеления от Бога.

Что сегодня нельзя делать

В Венедиктов день наши предки не смотрели в зеркало, считалось, что зеркальные поверхности вытягивают из людей, особенно пожилых, жизненную силу.

Нежелательными считались работы, связанные с острыми предметами, а также оружием.

Запрещено спать на использованном постельном белье и брать в руки несвежие полотенца.

Ограничьте до необходимого минимума общение с людьми, которые заставляют вас чувствовать неуверенность, страх и другие негативные эмоции.

Приметы на 27 марта

Появился туман, лето будет ненастным.

Мороз 27 марта говорит о том, что еще как минимум неделю будет холодно.

Услышать гром в этот день к урожайному и теплому лету.

Громко квохчут куры – будет ссора в семье.

Именинники 27 марта

Михаил, Венедикт, Ростислав; Александру и Денису снятся вещие сны.

27 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,