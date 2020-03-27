27 марта: какой сегодня день?
Керосин, сыр, театр и еще несколько виновников торжеств, которые отмечаются 27 марта!
Какой праздник 27 марта 2020?
- Международный день виски,
- Международный день театра,
- День нефролога,
- Праздник цветения сакуры (Япония),
- День сыра,
- День виагры (США),
- День победы (Ангола),
- День инженерно-аэродромной службы ВСУ,
- День испанской паэльи (США).
Известно, что паэлья имеет очень древние корни, предположительно, она возникла в девятнадцатом веке в Валенсии.
Первыми готовить рис с овощами и улитками на открытом огне начали местные сельскохозяйственные рабочие. Преобразилась паэлья в свой окончательный вариант лишь в конце 18 века, когда уровень жизни местных жителей вырос.
Памятные даты 27 марта, годовщины и события
В 1836 году в американском штате Огайо открыл свои двери для верующих первый храм мормонов.
В Нью-Йорке в 1841 году провели испытания паровой пожарной машины на конной тяге.
В 1854 году началась Крымская война, а в США запатентовали керосин.
В 1893 году заработала первая в мире телефонная компания «Александр Белл».
В 1928 году в Голландии выпустили первую почтовую марку футбольной тематики.
В 1945 году последняя баллистическая ракета Германии упала на территории Великобритании.
На Аляске в 1964 году произошло крупное землетрясение, унесшее жизни 118 человек.
В 1968 году погиб Юрий Гагарин.
В 1977 году на Канарских островах произошла авиакатастрофа, которая до сих пор остается самой крупной по числу жертв. Погибло 583 человека.
В Лондоне в 1990 году по Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса.
Знаменитости, родившиеся 27 марта
27 марта родились американская джазовая певица Сара Вон, английский рок-музыкант Тони Бэнкс, американский актер, режиссер, сценарист и обладатель престижной премии Оскар Квентин Тарантино, певица и актриса Мэрайя Кэри.
Какой сегодня церковный праздник
- 4-я седмица Великого поста, Крестопоклонная.
- Великий пост. Монастырский устав: хлеб, овощи, фрукты.
Сначала он поселился в храме святого апостола Петра, а в дальнейшем ушел в горы. Там он повстречал отшельника, который постриг его в монашество.
Венедикту пришлось вести суровую борьбу с искушениями, однако он сумел победить. Вскоре молва об отшельнике разошлась и к нему все чаще начали приходить люди, которые хотели жить под его руководством. Венедикту пришлось разделить своих учеников на целых 12 общин, настолько их оказалось много!
Позже Венедикт основал Монте-Кассинский монастырь и продолжал находиться там до самой смерти, обретя дар исцеления от Бога.
Что сегодня нельзя делать
В Венедиктов день наши предки не смотрели в зеркало, считалось, что зеркальные поверхности вытягивают из людей, особенно пожилых, жизненную силу.
Нежелательными считались работы, связанные с острыми предметами, а также оружием.
Запрещено спать на использованном постельном белье и брать в руки несвежие полотенца.
Ограничьте до необходимого минимума общение с людьми, которые заставляют вас чувствовать неуверенность, страх и другие негативные эмоции.
Приметы на 27 марта
Мороз 27 марта говорит о том, что еще как минимум неделю будет холодно.
Услышать гром в этот день к урожайному и теплому лету.
Громко квохчут куры – будет ссора в семье.
Именинники 27 марта
- Михаил, Венедикт, Ростислав; Александру и Денису снятся вещие сны.
Напомним,