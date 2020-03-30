30 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

30 марта 2020 00:15 Алла Лысак
30 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
30 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

Какой сегодня праздник?

Какой праздник 30 марта 2020? 

  • Национальный день доктора в США.
  • День духовного освобождения в Тринидаде и Тобаго.
  • День бездомного человека. 
  • День Земли.

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Считается, что Международный день Земли начали отмечать в двадцатом веке. Многие тогда задумались о будущем планеты, испугались, что через несколько сотен лет человечество само себя уничтожит.

В День Земли традиционно проводятся мероприятиями по защите окружающей среды и экологические акции. Активисты призывают каждого человека сделать в этот день что-то хорошее. Например, убрать за собой мусор после отдыха на природе, пройтись пешком вместо того, чтобы проехаться на автомобиле.

30 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Памятные даты 30 марта, годовщины и события

В 1778 году английский мореплаватель Джеймс Кук стал первым европейцем, высадившимся в Ванкувере.

В Вене в 1795 году Людвиг ван Бетховен дал своей первый концерт. 

В 1798 году основание современной Швейцарию. 

В 1848 году Ниагарский водопад остановился на 30 часов из-за ледяных пробок на реке. 

В Англии в 1867 году принят акт о создании Канады. 

В 1927 году в канадской провинции Онтарио отменили сухой закон. 

Мадагаскар пережил одно из самых крупных восстаний в его истории в 1947 году.

В 1959 году в прокат вышла музыкальная комедия «В джазе только девушки».

Знаменитости, родившиеся 27 марта 

30 марта родились голландский живописец Винсент Ван Гог, MC Hammer, американский рэп-исполнитель, проповедник и телеведущий, канадская певица Селин Дион и чемпион мира по футболу Серхио Рамос.

Какой сегодня церковный праздник 

  • 5-я седмица Великого поста.
    Великий пост. Монастырский устав: хлеб, овощи, фрукты.

30 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

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Православные христиане 30 марта отдают дань уважения Преподобному Алексию. 

Он родился в Риме в благочестивой семье. Родители Алексия долгое время были бездетными и просили у Бога ребенка, рождения сына стало для них благом. 

Юноша в юные годы принял веру и убеждения своих родителей, соблюдал строгий пост, раздавал милостыню и под богатой одеждой носил власяницу. 

После обучения Алексий оставил свою невесту и тайно отправился на корабле в Месопотамию. Там мужчина продал все, что имел, а вырученные деньги отдал нищим. Он обосновался в церкви Пресвятой Богородицы и кормился подаянием. 

Преподобный прожил в Месопотамии семнадцать лет.

О нем стало известно после того, как однажды пономарь церкви Пресвятой Богородицы получил о нем откровение. Матерь Божия через икону велела ему ввести в церковь человека божия, достойного царства небесного. 

Чтобы избежать славы, святому пришлось снова сесть на корабль, буря унесла его к западу Италии, и Алексий отправился в Рим. Он пришел к своим родителям и попросил убежища. Не узнав сына, отец согласился содержать его. 

В день кончины святого Алексия в соборной церкви служил литургию Римский Папа Иннокентий (402-417).

Что сегодня нельзя делать

В Алексеев день, как его называют в народе, нельзя начинать новые дела, вступать в конфликты с родными и пребывать в скверном настроении.

В дневное время нельзя рубать деревья, а после заката солнца и вовсе не следует работать.

Приметы на 30 марта 

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Наши предки верили, что теплая погода 30 марта говорит о том, что урожай будет богатым.

Если сегодня вы подберете деньги на улице, получите большую прибыль.

Знакомство с Алексеем — к большой удаче в личной жизни и романтическим приключениям. 

Именинники 30 марта

  • Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел. 

30 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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