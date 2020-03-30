30 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Какой сегодня праздник?
Какой праздник 30 марта 2020?
- Национальный день доктора в США.
- День духовного освобождения в Тринидаде и Тобаго.
- День бездомного человека.
- День Земли.
В День Земли традиционно проводятся мероприятиями по защите окружающей среды и экологические акции. Активисты призывают каждого человека сделать в этот день что-то хорошее. Например, убрать за собой мусор после отдыха на природе, пройтись пешком вместо того, чтобы проехаться на автомобиле.
Памятные даты 30 марта, годовщины и события
В 1778 году английский мореплаватель Джеймс Кук стал первым европейцем, высадившимся в Ванкувере.
В Вене в 1795 году Людвиг ван Бетховен дал своей первый концерт.
В 1798 году основание современной Швейцарию.
В 1848 году Ниагарский водопад остановился на 30 часов из-за ледяных пробок на реке.
В Англии в 1867 году принят акт о создании Канады.
В 1927 году в канадской провинции Онтарио отменили сухой закон.
Мадагаскар пережил одно из самых крупных восстаний в его истории в 1947 году.
В 1959 году в прокат вышла музыкальная комедия «В джазе только девушки».
Знаменитости, родившиеся 27 марта
30 марта родились голландский живописец Винсент Ван Гог, MC Hammer, американский рэп-исполнитель, проповедник и телеведущий, канадская певица Селин Дион и чемпион мира по футболу Серхио Рамос.
Какой сегодня церковный праздник
- 5-я седмица Великого поста.
Великий пост. Монастырский устав: хлеб, овощи, фрукты.
Он родился в Риме в благочестивой семье. Родители Алексия долгое время были бездетными и просили у Бога ребенка, рождения сына стало для них благом.
Юноша в юные годы принял веру и убеждения своих родителей, соблюдал строгий пост, раздавал милостыню и под богатой одеждой носил власяницу.
После обучения Алексий оставил свою невесту и тайно отправился на корабле в Месопотамию. Там мужчина продал все, что имел, а вырученные деньги отдал нищим. Он обосновался в церкви Пресвятой Богородицы и кормился подаянием.
Преподобный прожил в Месопотамии семнадцать лет.
О нем стало известно после того, как однажды пономарь церкви Пресвятой Богородицы получил о нем откровение. Матерь Божия через икону велела ему ввести в церковь человека божия, достойного царства небесного.
Чтобы избежать славы, святому пришлось снова сесть на корабль, буря унесла его к западу Италии, и Алексий отправился в Рим. Он пришел к своим родителям и попросил убежища. Не узнав сына, отец согласился содержать его.
В день кончины святого Алексия в соборной церкви служил литургию Римский Папа Иннокентий (402-417).
Что сегодня нельзя делать
В Алексеев день, как его называют в народе, нельзя начинать новые дела, вступать в конфликты с родными и пребывать в скверном настроении.
В дневное время нельзя рубать деревья, а после заката солнца и вовсе не следует работать.
Приметы на 30 марта
Если сегодня вы подберете деньги на улице, получите большую прибыль.
Знакомство с Алексеем — к большой удаче в личной жизни и романтическим приключениям.
Именинники 30 марта
- Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.
Напомним,