30 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

30 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня праздник?

Какой праздник 30 марта 2020?

Национальный день доктора в США.

День духовного освобождения в Тринидаде и Тобаго.

День бездомного человека.

День Земли.

Считается, что Международный день Земли начали отмечать в двадцатом веке. Многие тогда задумались о будущем планеты, испугались, что через несколько сотен лет человечество само себя уничтожит.

В День Земли традиционно проводятся мероприятиями по защите окружающей среды и экологические акции. Активисты призывают каждого человека сделать в этот день что-то хорошее. Например, убрать за собой мусор после отдыха на природе, пройтись пешком вместо того, чтобы проехаться на автомобиле.

30 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Памятные даты 30 марта, годовщины и события

В 1778 году английский мореплаватель Джеймс Кук стал первым европейцем, высадившимся в Ванкувере.

В Вене в 1795 году Людвиг ван Бетховен дал своей первый концерт.

В 1798 году основание современной Швейцарию.

В 1848 году Ниагарский водопад остановился на 30 часов из-за ледяных пробок на реке.

В Англии в 1867 году принят акт о создании Канады.

В 1927 году в канадской провинции Онтарио отменили сухой закон.

Мадагаскар пережил одно из самых крупных восстаний в его истории в 1947 году.

В 1959 году в прокат вышла музыкальная комедия «В джазе только девушки».

Знаменитости, родившиеся 27 марта

30 марта родились голландский живописец Винсент Ван Гог, MC Hammer, американский рэп-исполнитель, проповедник и телеведущий, канадская певица Селин Дион и чемпион мира по футболу Серхио Рамос.

Какой сегодня церковный праздник

5-я седмица Великого поста.

Великий пост. Монастырский устав: хлеб, овощи, фрукты.

30 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Православные христиане 30 марта отдают дань уважения Преподобному Алексию.

Он родился в Риме в благочестивой семье. Родители Алексия долгое время были бездетными и просили у Бога ребенка, рождения сына стало для них благом.

Юноша в юные годы принял веру и убеждения своих родителей, соблюдал строгий пост, раздавал милостыню и под богатой одеждой носил власяницу.

После обучения Алексий оставил свою невесту и тайно отправился на корабле в Месопотамию. Там мужчина продал все, что имел, а вырученные деньги отдал нищим. Он обосновался в церкви Пресвятой Богородицы и кормился подаянием.

Преподобный прожил в Месопотамии семнадцать лет.

О нем стало известно после того, как однажды пономарь церкви Пресвятой Богородицы получил о нем откровение. Матерь Божия через икону велела ему ввести в церковь человека божия, достойного царства небесного.

Чтобы избежать славы, святому пришлось снова сесть на корабль, буря унесла его к западу Италии, и Алексий отправился в Рим. Он пришел к своим родителям и попросил убежища. Не узнав сына, отец согласился содержать его.

В день кончины святого Алексия в соборной церкви служил литургию Римский Папа Иннокентий (402-417).

Что сегодня нельзя делать

В Алексеев день, как его называют в народе, нельзя начинать новые дела, вступать в конфликты с родными и пребывать в скверном настроении.

В дневное время нельзя рубать деревья, а после заката солнца и вовсе не следует работать.

Приметы на 30 марта

Наши предки верили, что теплая погода 30 марта говорит о том, что урожай будет богатым.

Если сегодня вы подберете деньги на улице, получите большую прибыль.

Знакомство с Алексеем — к большой удаче в личной жизни и романтическим приключениям.

Именинники 30 марта

Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

30 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,