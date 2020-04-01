1 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

Какой праздник 1 апреля 2020?

День рождения коньяка,

Международный день птиц,

Национальный праздник Кипра,

День математика,

День рождения доллара,

День семьи (ЮАР),

День смеха (День дурака).

ежегодно празднуется 1 апреля и проносит с собой огромное множество шуток, розыгрышей и анекдотов.

В наши дни сложно сказать, где находится родина этого веселого праздника, в свое время его приписывали то Франции, то Англии, то Мексике.

Одна из версий гласит, что 1 апреля ранее праздновался день весеннего равноденствия, а новый весенний год наши предки всегда встречали весело.

Широкую известность праздник получил в 18 веке в Англии и американских колониях европейских стран.

Все самые легендарные первоапрельские шутки уже внесли в список "100 первоапрельских шуток всех времен" (The Top 100 April Fool's Day Hoaxes of All Time), среди которых: падение Пизанской башни, фоторепортаж о летающих пингвинах и, конечно, радиопостановка на основе "Войны миров" Герберта Уэллса, которая спровоцировала повсеместную панику в Лондоне и окрестностях.

Памятные даты 1 апреля, годовщины и события

В 1853 году в Цинциннати решают впервые в США начать выплачивать пожарным регулярную зарплату.

Английская газета «Таймс» в 1875 году первая среди всех существующих газет опубликовала прогноз погоды.

В 1889 году в Чикаго начались продажи первой посудомоечной машины в мире.

В Красном море в 1901 году произошло одно из самых крупных кораблекрушений XX века: погибли 180 человек.

В 1938 году в Швейцарии презентовали растворимый кофе.

В 1976 году рождается легендарная компания Apple Computer Company.

В 2001 году в Нидерландах заключены первые однополые браки.

Частный управляемый космический корабль «SpaceShipOne» получил первую лицензию на полеты на орбиту.

В 2004 году появилась почта Gmail от Google.

1 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Знаменитости, родившиеся 1 апреля

1 апреля родились писатель Николай Гоголь, немецкий государственный деятель Отто фон Бисмарк, российские певец Сергей Лазарев.

Какой сегодня церковный праздник

5-я седмица Великого поста.

Верующие вспоминают жизнь мученика. Супруги познакомились, когда христианство было родной верой лишь для одного Хрисанфа. Однако он сумел обратить жену ко Христу и начать вести девственную и безгрешную жизнь.

Молодые супруги жили в разных домах и со временем к ним присоединялось все больше благочестивых людей. Слухи о том, что в городе проповедуют безбрачие, дошли до местных властей, и тогда мужчину поддали пыткам.

Трибун Клавдий был так восхищен храбростью Хрисанфа, что и сам уверовал в божественную силу. Он принял христианство вместе с семьей и всеми воинами.

Весть об этом дошла до правителя Нумериана и он отдал приказ казнить всех причастных к этому.

Святых Хрисанфа и Дарию живыми закопали под землю.

Что сегодня нельзя делать

В день Дарьи наши предки старались посвятить время домашним делам, а ссориться и сквернословить нельзя.

Приметы на 32 марта

Какое первое апреля, таким и 1 октября будет и наоборот.

Если весенняя вода на Дарью с шумом идет, то будет хорошая трава.

Звезд ночью не видно – к теплу.

Верба зацвела – пора пчел выставлять.

День считается несчастливым.

Именинники 1 апреля

Дарья, Иван, Иннокентий, Клавдий, Мавр, Матрона, София.

1 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,