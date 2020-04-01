1 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 апреля 2020 00:20 Алла Лысак
1 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

Какой праздник 1 апреля 2020? 

  • День рождения коньяка,
  • Международный день птиц,
  • Национальный праздник Кипра,
  • День математика,
  • День рождения доллара,
  • День семьи (ЮАР),
  • День смеха (День дурака).

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День смеха (April Fools' Day или All Fool's Day) ежегодно празднуется 1 апреля и проносит с собой огромное множество шуток, розыгрышей и анекдотов. 

В наши дни сложно сказать, где находится родина этого веселого праздника, в свое время его приписывали то Франции, то Англии, то Мексике. 

Одна из версий гласит, что 1 апреля ранее праздновался день весеннего равноденствия, а новый весенний год наши предки всегда встречали весело.

Широкую известность праздник получил в 18 веке в Англии и американских колониях европейских стран.

Все самые легендарные первоапрельские шутки уже внесли в список "100 первоапрельских шуток всех времен" (The Top 100 April Fool's Day Hoaxes of All Time), среди которых: падение Пизанской башни, фоторепортаж о летающих пингвинах и, конечно, радиопостановка на основе "Войны миров" Герберта Уэллса, которая спровоцировала повсеместную панику в Лондоне и окрестностях. 

Памятные даты 1 апреля, годовщины и события

В 1853 году в Цинциннати решают впервые в США начать выплачивать пожарным регулярную зарплату. 

Английская газета «Таймс» в 1875 году первая среди всех существующих газет опубликовала прогноз погоды. 

В 1889 году в Чикаго начались продажи первой посудомоечной машины в мире. 

В Красном море в 1901 году произошло одно из самых крупных кораблекрушений XX века: погибли 180 человек.

В 1938 году в Швейцарии презентовали растворимый кофе. 

В 1976 году рождается легендарная компания Apple Computer Company.

В 2001 году в Нидерландах заключены первые однополые браки.

Частный управляемый космический корабль «SpaceShipOne» получил первую лицензию на полеты на орбиту. 

В 2004 году появилась почта  Gmail от Google.

1 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Знаменитости, родившиеся 1 апреля 

1 апреля родились писатель Николай Гоголь, немецкий государственный деятель Отто фон Бисмарк, российские певец Сергей Лазарев. 

Какой сегодня церковный праздник 

  • 5-я седмица Великого поста.

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Верующие вспоминают жизнь мученика Хрисанфа и мученицы Дарии. Супруги познакомились, когда христианство было родной верой лишь для одного Хрисанфа. Однако он сумел обратить жену ко Христу и начать вести девственную и безгрешную жизнь.

Молодые супруги жили в разных домах и со временем к ним присоединялось все больше благочестивых людей. Слухи о том, что в городе проповедуют безбрачие, дошли до местных властей, и тогда мужчину  поддали пыткам.

Трибун Клавдий был так восхищен храбростью Хрисанфа, что и сам уверовал в божественную силу. Он принял христианство вместе с семьей и всеми воинами.

Весть об этом дошла до правителя Нумериана и он отдал приказ казнить всех причастных к этому.

Святых Хрисанфа и Дарию живыми закопали под землю. 

Что сегодня нельзя делать

В день Дарьи наши предки старались посвятить время домашним делам, а ссориться и сквернословить нельзя.

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Какое первое апреля, таким и 1 октября будет и наоборот.

Если весенняя вода на Дарью с шумом идет, то будет хорошая трава.

Звезд ночью не видно – к теплу.

Верба зацвела – пора пчел выставлять.

День считается несчастливым.

Именинники 1 апреля

  •  Дарья, Иван, Иннокентий, Клавдий, Мавр, Матрона, София.

1 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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