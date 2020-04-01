1 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
Какой праздник 1 апреля 2020?
- День рождения коньяка,
- Международный день птиц,
- Национальный праздник Кипра,
- День математика,
- День рождения доллара,
- День семьи (ЮАР),
- День смеха (День дурака).
В наши дни сложно сказать, где находится родина этого веселого праздника, в свое время его приписывали то Франции, то Англии, то Мексике.
Одна из версий гласит, что 1 апреля ранее праздновался день весеннего равноденствия, а новый весенний год наши предки всегда встречали весело.
Широкую известность праздник получил в 18 веке в Англии и американских колониях европейских стран.
Все самые легендарные первоапрельские шутки уже внесли в список "100 первоапрельских шуток всех времен" (The Top 100 April Fool's Day Hoaxes of All Time), среди которых: падение Пизанской башни, фоторепортаж о летающих пингвинах и, конечно, радиопостановка на основе "Войны миров" Герберта Уэллса, которая спровоцировала повсеместную панику в Лондоне и окрестностях.
Памятные даты 1 апреля, годовщины и события
В 1853 году в Цинциннати решают впервые в США начать выплачивать пожарным регулярную зарплату.
Английская газета «Таймс» в 1875 году первая среди всех существующих газет опубликовала прогноз погоды.
В 1889 году в Чикаго начались продажи первой посудомоечной машины в мире.
В Красном море в 1901 году произошло одно из самых крупных кораблекрушений XX века: погибли 180 человек.
В 1938 году в Швейцарии презентовали растворимый кофе.
В 1976 году рождается легендарная компания Apple Computer Company.
В 2001 году в Нидерландах заключены первые однополые браки.
Частный управляемый космический корабль «SpaceShipOne» получил первую лицензию на полеты на орбиту.
В 2004 году появилась почта Gmail от Google.
Знаменитости, родившиеся 1 апреля
1 апреля родились писатель Николай Гоголь, немецкий государственный деятель Отто фон Бисмарк, российские певец Сергей Лазарев.
Какой сегодня церковный праздник
- 5-я седмица Великого поста.
Молодые супруги жили в разных домах и со временем к ним присоединялось все больше благочестивых людей. Слухи о том, что в городе проповедуют безбрачие, дошли до местных властей, и тогда мужчину поддали пыткам.
Трибун Клавдий был так восхищен храбростью Хрисанфа, что и сам уверовал в божественную силу. Он принял христианство вместе с семьей и всеми воинами.
Весть об этом дошла до правителя Нумериана и он отдал приказ казнить всех причастных к этому.
Святых Хрисанфа и Дарию живыми закопали под землю.
Что сегодня нельзя делать
В день Дарьи наши предки старались посвятить время домашним делам, а ссориться и сквернословить нельзя.
Приметы на 32 марта
Если весенняя вода на Дарью с шумом идет, то будет хорошая трава.
Звезд ночью не видно – к теплу.
Верба зацвела – пора пчел выставлять.
День считается несчастливым.
Именинники 1 апреля
- Дарья, Иван, Иннокентий, Клавдий, Мавр, Матрона, София.
Напомним,