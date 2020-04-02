2 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 апреля 2020 00:20 Алла Лысак
2 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
2 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

Какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

Какой праздник 2 апреля 2020? 

  • Международный день детской книги,
  • День кинолога Украины, 
  • Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

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Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма учрежден Организацией объединенных наций и отмечается ежегодно.

По информации учредителей, день призван рассказать людям о надобности помогать пациентам с таким диагнозом, власти при этом должны думать, как повысить качество жизни таких детей. Предполагается, что в день 2 апреля специализированные государственные и общественные организации занимаются распространением информации об этом заболевании — например, проводят лекции или выпускают буклеты; а еще регулярно организовываются просветительские конференции. 

Отметим, что под аутизмом следует понимать патологии в развитии нервной системы, которые проявляются в первые годы жизни. 

Памятные даты 2 апреля, годовщины и события

В 1810 году состоялось бракосочетание Наполеона I с Марией Луизой, дочерью австрийского императора Франца II.

В 1912 году лайнер «Титаник» вышел в море для проведения ходовых испытаний. Они прошли успешно.

В 1986 году около Афин, Греция. Детонация взрывного устройства в пассажирском салоне самолёта Боинг 727 компании Trans World Airlines выбрасывает четверых пассажиров из самолёта и они погибают.

Самолёт успешно приземляется в Афинах. 

В 2014 году Высший суд Австралии официально признал возможность людям определять свой пол как неопределённый.

2 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Знаменитости, родившиеся 2 апреля 

2 апреля родились Джакомо Казанова, знаменитый изобретатель Сэм Морзе, писатель Ганс Христиан Андерсен и Папа Римский Иоанн Павел II.

Какой сегодня церковный праздник 

  • 5-я седмица Великого поста.
  • Пост: горячая пища без растительного масла.

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Официально за этим днем не закреплены православные праздники, однако в народе отмечают день Фотиньи Колодезницы. Наши предки считали, что в этот день вода из колодца становится целительной. 

Ее активно использовали для лечения от самых разных болезней, в том числе от лихорадки.

Но даже здоровые люди в этот день умывались водой из колодца, они верили, что так обеспечивает себя здоровьем на весь год. 

Что сегодня нельзя делать

Сегодня, как и в любой другой день, не желательно быть источником негативных эмоций. Не думайте о плохом и не затевайте ссоры.

Приметы на 2 апреля

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Где в апреле река, там в июле лужица.

Не все ненастье, проглянет и ясное солнышко.

Не ломай печей, еще апрель у плечей (еще возможны холода).

Мокрый апрель — хорошая пашня.

Именинники 2 апреля

  •  Александра, Василий, Виктор, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Никита, Светлана, Сергей, Ульяна. 

2 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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