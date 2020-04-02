2 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
Какой праздник 2 апреля 2020?
- Международный день детской книги,
- День кинолога Украины,
- Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
По информации учредителей, день призван рассказать людям о надобности помогать пациентам с таким диагнозом, власти при этом должны думать, как повысить качество жизни таких детей. Предполагается, что в день 2 апреля специализированные государственные и общественные организации занимаются распространением информации об этом заболевании — например, проводят лекции или выпускают буклеты; а еще регулярно организовываются просветительские конференции.
Отметим, что под аутизмом следует понимать патологии в развитии нервной системы, которые проявляются в первые годы жизни.
Памятные даты 2 апреля, годовщины и события
В 1810 году состоялось бракосочетание Наполеона I с Марией Луизой, дочерью австрийского императора Франца II.
В 1912 году лайнер «Титаник» вышел в море для проведения ходовых испытаний. Они прошли успешно.
В 1986 году около Афин, Греция. Детонация взрывного устройства в пассажирском салоне самолёта Боинг 727 компании Trans World Airlines выбрасывает четверых пассажиров из самолёта и они погибают.
Самолёт успешно приземляется в Афинах.
В 2014 году Высший суд Австралии официально признал возможность людям определять свой пол как неопределённый.
Знаменитости, родившиеся 2 апреля
2 апреля родились Джакомо Казанова, знаменитый изобретатель Сэм Морзе, писатель Ганс Христиан Андерсен и Папа Римский Иоанн Павел II.
Какой сегодня церковный праздник
- 5-я седмица Великого поста.
- Пост: горячая пища без растительного масла.
Ее активно использовали для лечения от самых разных болезней, в том числе от лихорадки.
Но даже здоровые люди в этот день умывались водой из колодца, они верили, что так обеспечивает себя здоровьем на весь год.
Что сегодня нельзя делать
Сегодня, как и в любой другой день, не желательно быть источником негативных эмоций. Не думайте о плохом и не затевайте ссоры.
Приметы на 2 апреля
Не все ненастье, проглянет и ясное солнышко.
Не ломай печей, еще апрель у плечей (еще возможны холода).
Мокрый апрель — хорошая пашня.
Именинники 2 апреля
- Александра, Василий, Виктор, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Никита, Светлана, Сергей, Ульяна.
Напомним,