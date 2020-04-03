3 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

Какой праздник 3 апреля 2020?

Всемирный день вечеринки,

День рождения штрих-кода,

День рождения мобильного телефона.

Мало кто знает, что у мобильного телефона есть день рождения и празднуется он довольно масштабно в англоязычных странах, особенно в США.

Событие, давшее начало мобильной эре, произошло 3 апреля 1973 года.

В этот день инженер компании Motorola Мартин Купер первым в мире совершил успешный звонок по мобильному телефону.

Мартин позвонил знакомому из конкурирующей компании (Bell Laboratories), признавшись, что разговаривает с ним по мобильному.

Отметим, что разработки в сфере телефонии длились уже не первый год. Главной загвоздкой для инженеров оставался вес телефона, первые мобильные аппараты для автомобилей весили по 14 килограммов, поэтому новенькая Motorola с весом 900 граммов на тот момент стала настоящим инновационным прорывом!

Первая Motorola едва ли покажется интересной сейчас (аккумулятора хватало только на 30 минут, а заряжать его приходилось 10 часов подряд, а продавали телефон по заоблачной стоимости в 3500 долларов), однако без него мы не могли бы сейчас наслаждаться возможностями наших смартфонов.

3 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Памятные даты 3 апреля, годовщины и события

В 1502 году Христофор Колумб отправился в свою четвертую экспедицию.

Англичанин Джеймс Каррингтон в 1829 году получил патент на первую в мире кофемолку.

В 1879 году Софию провозгласили столицей Болгарии.

В 1910 году человек впервые забрался на самую высокую гору Северной Америки Мак-Кинли на Аляске.

В Париже в 1955 году представители восьми стран по инициативе издания «L’Équipe» учредили Кубок европейских чемпионов по футболу.

Знаменитости, родившиеся 3 апреля

3 апреля родились американский писатель Вашингтон Ирвинг, знаменитый украинский писатель Олесь Гончар, американский актер, режиссер и продюсер Эдди Мерфи (пик популярности пришелся на комедии 80-х), голливудский актер Мэттью Гуд.

Какой сегодня церковный праздник

5-я седмица Великого поста.

Пост: хлеб, овощи, фрукты.

Иаков принял монашество, он трудился, постился и регулярно обращался к богу. Местные жители считали Иакова одним из самых авторитетных знатоков Священного писания. Во время правления императора Константина пятого (был иконоборцем) Иакова неоднократно поддавали пыткам, а затем и изгнали.

Святителя Кирилла, епископа Катанского (I-II).

Кирилл учился у апостола Петра, а позже стал епископом города Катаны на Сицилии.

Его запомнили мудрым руководителем паствы, бытует мнение, что святой Кирилл удостоился дара чудотворения. Однажды во время его молитвы горькая вода в источнике превратилась в питьевую, что убедило многих язычников в силе Бога.

3 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Святителя Фомы, патриарха Константинопольского (610).

Фома был Константинопольским патриархом с 607 года, он стал свидетелем грозного предзнаменования о том, что церковь ожидают сложные времена. Узнав об этом, Фома попросил взять его душу на небеса раньше срока.

Что сегодня нельзя делать

В день Фомы наши предки никогда не стирали белье, они боялись потревожить водяного (согласно поверьям, он просыпался именно в этот день).

В те времена верили, что водяной мог наслать на человека кошмары.

Не стоит поливать комнатные цветы, чтобы не спровоцировать ссоры, а женщине запрещалось садиться за стол с двумя женщинами.

Приметы на 3 апреля

Гром в этот день знаменует урожайный год.

Березовый сок течет обильно — к дождливому лету.

Именинники 3 апреля

Владимир, Кирилл, Фома, Яков.

Напомним,