Лучшие поздравления с Днем матери в стихах и прозе

8 мая 2020 22:00 Алла Лысак
Лучшие поздравления с Днем матери в стихах и прозе

День матери отмечается ежегодно во вторую неделю мая, в 2020 году торжество попадает на 10 мая.

Не забудьте поздравить маму, свекровь, тещу и женщин в положении!

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Мама, милая, родная, дорогая,
Ты одна такая у меня.
И в День матери тебе я пожелаю
Долгих лет, любви, в душе тепла.

Обнимаю крепко и целую.
Жить тебе в достатке и без бед.
Я тебя любить не перестану,
Для меня тебя дороже нет.

***

Сказать спасибо — это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, —
Желанье всей родни большой.

Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает.

В этот день хочется сказать спасибо всем мамам на планете за самый лучший подарок — жизнь! Дорогие наши мамы, поздравляем вас с Днем матери и желаем душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения, женского счастья.

***

Любимая мамочка! Поздравляю тебя с Днем матери и крепко обнимаю. Ты — самая лучшая, самая мудрая, нежная, красивая мама в мире.

Люблю тебя за то, что ты есть у меня, за то, что ты именно такая, какая есть.

Желаю тебе вечной молодости, неувядающей красоты и только доброжелательного расположения духа. Крепко целую тебя и обнимаю! Давай отметим этот праздник вместе и сходим туда, куда давно хотели.

***

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Желаю маме дорогой,
Любви в семье своей родной,
Улыбок, радостных моментов,
Приятных встреч и комплиментов,

Весны в душе, во взгляде лета,
Чтоб жизнь была теплом согрета,
Печаль не долгой, мимолетной,
А жизнь согретая заботой.
И чтобы каждый день дарил,
Энергию и море сил!

***

Только мама так может любить
Чисто, искренне, самозабвенно,
Все ошибки нам может простить
И на помощь придёт, непременно.

Только маму дано так любить
Очень сильно, как только возможно,
Никогда не порвётся с ней нить,
Мама всех бриллиантов дороже!

***

С Днем матери, с прекрасным праздником, наполненным благодарностью и самой искренней любовью, сверкающим детскими улыбками, цветами и сюрпризами.

Пусть материнское счастье будет бесконечным и продолжается в следующих поколениях внуков и правнуков!

***

Мамочка моя родная,
В этот день тебе желаю,
Чтобы полнился твой дом
Счастьем, светом и добром.

Чтоб здоровья было много,
Чтобы удача за порогом
Каждый день тебя ждала,
И всегда с тобой была.

Чтоб в душе запели птицы,
Чтобы рухнули границы
На пути к мечте любой.
Помни: я всегда с тобой!

***

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С праздничком, мамочка, мама моя!
Ты знаешь, как сильно люблю я тебя,
Как я беспокоюсь, когда ты грустишь.
Ты лучшая самая, просто услышь.

Тобою горжусь и всегда восхищаюсь,
Улыбкою доброй твоей наслаждаюсь.
Будь счастлива, ты ведь достойна того.
Желаю лишь лучшего в мире всего!

А жизни желаю я сладкой и вечной,
Любви, красоты для тебя бесконечной.
Мамуль, говорю я спасибо тебе
За жизнь, что однажды вручила ты мне.

***

 

Как важно знать, что рядом мама,
Поддержку чувствовать, тепло.
Ведь жизнь — она порой упряма,
Но с мамой нам всегда светло!

Нет ближе мамы и дороже,
Нас с детства мама бережет.
Пусть стали старше мы, но всё же
Сердечко мамино — оплот.

И в этот день всех мам планеты
Обнять хотим и пожелать:
Подольше вам встречать рассветы
И никогда не унывать!

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