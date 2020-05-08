Лучшие поздравления с Днем матери в стихах и прозе

День матери отмечается ежегодно во вторую неделю мая, в 2020 году торжество попадает на 10 мая.

Не забудьте поздравить маму, свекровь, тещу и женщин в положении!

Мама, милая, родная, дорогая,Ты одна такая у меня.И в День матери тебе я пожелаюДолгих лет, любви, в душе тепла.Обнимаю крепко и целую.Жить тебе в достатке и без бед.Я тебя любить не перестану,Для меня тебя дороже нет.

***

Сказать спасибо — это мало,

Мы все в долгу перед тобой.

Дай Бог тебе здоровья, мама, —

Желанье всей родни большой.

Твое тепло, твое добро,

Всегда оно нас окружает.

И станет на душе тепло,

Когда твой праздник наступает.

В этот день хочется сказать спасибо всем мамам на планете за самый лучший подарок — жизнь! Дорогие наши мамы, поздравляем вас с Днем матери и желаем душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения, женского счастья.

***

Любимая мамочка! Поздравляю тебя с Днем матери и крепко обнимаю. Ты — самая лучшая, самая мудрая, нежная, красивая мама в мире.

Люблю тебя за то, что ты есть у меня, за то, что ты именно такая, какая есть.

Желаю тебе вечной молодости, неувядающей красоты и только доброжелательного расположения духа. Крепко целую тебя и обнимаю! Давай отметим этот праздник вместе и сходим туда, куда давно хотели.

***

Желаю маме дорогой,Любви в семье своей родной,Улыбок, радостных моментов,Приятных встреч и комплиментов,

Весны в душе, во взгляде лета,

Чтоб жизнь была теплом согрета,

Печаль не долгой, мимолетной,

А жизнь согретая заботой.

И чтобы каждый день дарил,

Энергию и море сил!

***

Только мама так может любить

Чисто, искренне, самозабвенно,

Все ошибки нам может простить

И на помощь придёт, непременно.



Только маму дано так любить

Очень сильно, как только возможно,

Никогда не порвётся с ней нить,

Мама всех бриллиантов дороже!

***

С Днем матери, с прекрасным праздником, наполненным благодарностью и самой искренней любовью, сверкающим детскими улыбками, цветами и сюрпризами.

Пусть материнское счастье будет бесконечным и продолжается в следующих поколениях внуков и правнуков!

***

Мамочка моя родная,

В этот день тебе желаю,

Чтобы полнился твой дом

Счастьем, светом и добром.

Чтоб здоровья было много,

Чтобы удача за порогом

Каждый день тебя ждала,

И всегда с тобой была.

Чтоб в душе запели птицы,

Чтобы рухнули границы

На пути к мечте любой.

Помни: я всегда с тобой!

***

С праздничком, мамочка, мама моя!Ты знаешь, как сильно люблю я тебя,Как я беспокоюсь, когда ты грустишь.Ты лучшая самая, просто услышь.Тобою горжусь и всегда восхищаюсь,Улыбкою доброй твоей наслаждаюсь.Будь счастлива, ты ведь достойна того.Желаю лишь лучшего в мире всего!А жизни желаю я сладкой и вечной,Любви, красоты для тебя бесконечной.Мамуль, говорю я спасибо тебеЗа жизнь, что однажды вручила ты мне.

***

Как важно знать, что рядом мама,

Поддержку чувствовать, тепло.

Ведь жизнь — она порой упряма,

Но с мамой нам всегда светло!



Нет ближе мамы и дороже,

Нас с детства мама бережет.

Пусть стали старше мы, но всё же

Сердечко мамино — оплот.



И в этот день всех мам планеты

Обнять хотим и пожелать:

Подольше вам встречать рассветы

И никогда не унывать!