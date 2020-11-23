Пора готовиться к Черной пятнице 2020, а пока вы думаете о том, что нужно купить, мы расскажем, как все начиналось.

История праздника

Черная пятница получила свое название отнюдь не из-за распродаж. Дело в том, что в далеком 1869 году произошел значительный обвал рынка золота, поскольку событие это попало на пятницу, 24 ноября, за этим днем и закрепилось такое прозвище.

С тех пор данный термин использовали неоднократно и для других биржевых крахов на Уолл-стрит, а оригинальная Черная пятница даже дала жизнь социальной пьесе, поставленной в семидесятых в Вашингтоне.

Распродажи, связанные с Днем благодарения (последняя неделя ноября) существовали отдельно и с каждым годом становились все более традиционными.

В конце семидесятых Черную пятницу начали ассоциировать с огромными пробками и очередями в магазинах, поскольку люди старались купить подарки близким и выбраться из города. Так начиналась пора Рождественского шоппинга!

Черная пятница 2020: история, традиции, особенности / pixabay.com

Традиции Черной пятницы

Активнее всего празднуют Черную пятницу в США, ведь в этот день скидки на определенные товары действительно достигают 90%.

Не особенно стараясь и бегая по магазинам, можно приобрести технику или электронику с дисконтом в 50% (и скидки делают не только на устаревшие модели, но и на новинки). Предприятия тоже выигрывают в рамках Черной пятницы, ведь в Америке не принято возвращать товар, купленный в этот день в магазине.

По статистике, одна американская семья экономит в Черную пятницу как минимум несколько сотен долларов.

Ажиотаж настолько велик, что многие американцы даже берут отгул на работе, чтобы все успеть, а магазины начинают работать в 5 утра.

Некоторые закрываются далеко за полночь.

Черная пятница 2020: история, традиции, особенности / pixabay.com

Напомним,