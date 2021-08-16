Длинные выходные на День независимости Украины 2021: когда будем отдыхать и отрабатывать

16 августа 2021 11:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Длинные выходные на День независимости Украины 2021: когда будем отдыхать и отрабатывать
Длинные выходные на День независимости Украины 2021: когда будем отдыхать и отрабатывать
pixabay.com

24-августа Украина отпразднует юбилейный 30-й День независимости.

Главный украинский праздник в этом году попадает на вторник, поэтому мы получим длинные выходные (отдыхать можно будет 4 дня подряд).

С субботы, 21 августа, по вторник, 24 августа. 

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За выходной в понедельник придется поработать в субботу, 28 августа. 

Несмотря на то, что 23 августа отмечается День украинского флага, официального выходного дня в этот день правительством не предусмотрено.

В августе мы также будем отмечать важные православные праздники.

Например, Преображение Господне (Второй спас) и Успение Пресвятой Богородицы. 

Напомним, 

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