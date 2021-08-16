Длинные выходные на День независимости Украины 2021: когда будем отдыхать и отрабатывать
24-августа Украина отпразднует юбилейный 30-й День независимости.
Главный украинский праздник в этом году попадает на вторник, поэтому мы получим длинные выходные (отдыхать можно будет 4 дня подряд).
С субботы, 21 августа, по вторник, 24 августа.
Несмотря на то, что 23 августа отмечается День украинского флага, официального выходного дня в этот день правительством не предусмотрено.
В августе мы также будем отмечать важные православные праздники.
Например, Преображение Господне (Второй спас) и Успение Пресвятой Богородицы.
Напомним,