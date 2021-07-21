Выходные и праздники в августе 2021 года в Украине

21 июля 2021 11:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Выходные и праздники в августе 2021 года в Украине
Выходные и праздники в августе 2021 года в Украине
pixabay.com

Рассказываем, какие праздники Украина отметит в августе 2021 года и сколько нам полагается дополнительных выходных.

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В августе украинцы традиционно получают дополнительный выходной день в честь дня рождения нашей страны. Рассказываем, как в этом году будем праздновать День независимости и какие еще праздники стоит ждать.

Выходные в августе 2021 года 

В августе 2021 года украинцы будут работать 21 день, а 10 – отдыхать.

Ожидается также и длинный уик-энд из четырех выходных дней подряд. Дело в том, что День независимости попадает в этом году на вторник, значит, с субботы, 21 августа, по вторник, 24 августа, украинцы смогут отдыхать.

Но выходной в понедельник, 23 августа, придется отработать в субботу, 28 августа. 

Календарь праздников на август 

1 – День Воздушных сил ВСУ, день инкассатора
2 – День аэромобильных войск
8 – День войск связи ВСУ, день строителя
9 – Международный день коренных народов мира

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12 – Международный день молодежи
15 – День археолога
19 – День пасечника
23 – День государственного флага
24 – День независимости
28 – День авиации, день дальнобойщика
29 – День шахтера.

Напомним,

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