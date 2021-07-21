Выходные и праздники в августе 2021 года в Украине
Рассказываем, какие праздники Украина отметит в августе 2021 года и сколько нам полагается дополнительных выходных.
Выходные в августе 2021 года
В августе 2021 года украинцы будут работать 21 день, а 10 – отдыхать.
Ожидается также и длинный уик-энд из четырех выходных дней подряд. Дело в том, что День независимости попадает в этом году на вторник, значит, с субботы, 21 августа, по вторник, 24 августа, украинцы смогут отдыхать.
Но выходной в понедельник, 23 августа, придется отработать в субботу, 28 августа.
Календарь праздников на август
1 – День Воздушных сил ВСУ, день инкассатора
2 – День аэромобильных войск
8 – День войск связи ВСУ, день строителя
9 – Международный день коренных народов мира
15 – День археолога
19 – День пасечника
23 – День государственного флага
24 – День независимости
28 – День авиации, день дальнобойщика
29 – День шахтера.
Напомним,