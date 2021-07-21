Выходные и праздники в августе 2021 года в Украине

Выходные и праздники в августе 2021 года в Украине

Рассказываем, какие праздники Украина отметит в августе 2021 года и сколько нам полагается дополнительных выходных.

Выходные в августе 2021 года

В августе украинцы традиционно получают дополнительный выходной день в честь дня рождения нашей страны. Рассказываем, как в этом году будем праздновать День независимости и какие еще праздники стоит ждать.

В августе 2021 года украинцы будут работать 21 день, а 10 – отдыхать.

Ожидается также и длинный уик-энд из четырех выходных дней подряд. Дело в том, что День независимости попадает в этом году на вторник, значит, с субботы, 21 августа, по вторник, 24 августа, украинцы смогут отдыхать.

Но выходной в понедельник, 23 августа, придется отработать в субботу, 28 августа.

Календарь праздников на август

1 – День Воздушных сил ВСУ, день инкассатора

2 – День аэромобильных войск

8 – День войск связи ВСУ, день строителя

9 – Международный день коренных народов мира



12 – Международный день молодежи15 – День археолога19 – День пасечника23 – День государственного флага24 – День независимости28 – День авиации, день дальнобойщика29 – День шахтера.

Напомним,