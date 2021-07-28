День независимости Украины: сколько дней будем отдыхать на праздник

День независимости Украины: сколько дней будем отдыхать на праздник

В августе наша страна отмечает главный государственный праздник, День независимости!

Традиционно на День независимости украинцы получают дополнительный выходной! В этом году торжество выпадает на вторник.

Чтобы украинцы могли отдохнуть целый уик-энд, правительство приняло решение сделать выходным днем также 23 августа, понедельник. К слову, этот день тоже является праздничным

Отмечается день украинского флага.

Выходные на День независимости

На праздник нас ожидает сразу четыре выходных дня, с субботы и по вторник. Проведите их максимально насыщенно, ведь совсем скоро в Украину придет осень и первые холода.

Напомним,