День независимости Украины: сколько дней будем отдыхать на праздник

28 июля 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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День независимости Украины: сколько дней будем отдыхать на праздник
День независимости Украины: сколько дней будем отдыхать на праздник
pixabay.com

В августе наша страна отмечает главный государственный праздник, День независимости!

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Традиционно на День независимости украинцы получают дополнительный выходной! В этом году торжество выпадает на вторник. 

Чтобы украинцы могли отдохнуть целый уик-энд, правительство приняло решение сделать выходным днем также 23 августа, понедельник. К слову, этот день тоже является праздничным

Отмечается день украинского флага.  

Выходные на День независимости

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На праздник нас ожидает сразу четыре выходных дня, с субботы и по вторник. Проведите их максимально насыщенно, ведь совсем скоро в Украину придет осень и первые холода.

Напомним,

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