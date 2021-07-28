День независимости Украины: сколько дней будем отдыхать на праздник
28 июля 2021 15:10
День независимости Украины: сколько дней будем отдыхать на праздник
pixabay.com
В августе наша страна отмечает главный государственный праздник, День независимости!
Чтобы украинцы могли отдохнуть целый уик-энд, правительство приняло решение сделать выходным днем также 23 августа, понедельник. К слову, этот день тоже является праздничным
Отмечается день украинского флага.
Выходные на День независимости
Напомним,