Поздравления с Днем защитника Украины

14 октября Украина отмечает День защитника!

Дорогие наши защитники и защитницы! Мы поздравляем вас с таким прекрасным днем. Желаем сил, терпения и чистого неба над головой. Спасибо за то, что вы нас оберегаете! Ценим вас и будем помнить всегда.

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Как за каменной стеной — мы за вами,

Вы всегда заслоните Украину от беды щитами.

Вы — защитники, это ответственность большая

и гордится вами наша страна святая.

Родные и коллеги вас ценят,

мир вокруг — благодарностью греет,

Желаем вернуться, куда не пришлось бы пойти,

И все беды, всю опасность на пути обойти.

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Поздравляем, женщины и мужчины,

В День военных Украины.

вы — опора для страны

вы — защита для семьи.

Пожелаем вам сегодня

Крепчайшего здоровья,

Успеха в любом деле,

Щедрого счастья, веселья.

Пусть преследует удача

Будьте счастливы, не иначе!

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Сегодня защитники и защитницы нашей Украины празднуют такой прекрасный праздник. Спасибо, ребята! С большим удовольствием присоединяюсь к поздравлениям и желаю успехов и мудрости, а также, чтобы оружие приходилось брать в руки как можно реже.

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Поздравляю вас с таким патриотическим праздником – Днем защитников и защитниц Украины. Хотелось бы, чтобы в нашей стране был мир, потому надеемся на вашу силу и победу над всеми невзгодами!

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В вашу силу и славу мы верим,Вы — опора и радость у нас,Вы всегда оправдываете довериеЛюбим вас каждый день и час.

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Спасибо солдатам за мир, за свободу,

За счастье и радость на этой земле!

Ваш вклад и ваш подвиг всегда будем помнить.

Солдат, мы всегда благодарны тебе!

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Украина-мать вами гордится,

От врагов помогаете ей защититься!

Крепнет с годами надёжный оплот,

И уважение снова растёт!



Пусть крепкою будет наша держава,

И возрастает армии слава!

Бои лишь учебными будут всегда,

Мирного неба нам на века!

Напомним,