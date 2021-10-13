Поздравления с Днем защитника Украины
14 октября Украина отмечает День защитника!
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Как за каменной стеной — мы за вами,
Вы всегда заслоните Украину от беды щитами.
Вы — защитники, это ответственность большая
и гордится вами наша страна святая.
Родные и коллеги вас ценят,
мир вокруг — благодарностью греет,
Желаем вернуться, куда не пришлось бы пойти,
И все беды, всю опасность на пути обойти.
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Поздравляем, женщины и мужчины,
В День военных Украины.
вы — опора для страны
вы — защита для семьи.
Пожелаем вам сегодня
Крепчайшего здоровья,
Успеха в любом деле,
Щедрого счастья, веселья.
Пусть преследует удача
Будьте счастливы, не иначе!
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Сегодня защитники и защитницы нашей Украины празднуют такой прекрасный праздник. Спасибо, ребята! С большим удовольствием присоединяюсь к поздравлениям и желаю успехов и мудрости, а также, чтобы оружие приходилось брать в руки как можно реже.
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Поздравляю вас с таким патриотическим праздником – Днем защитников и защитниц Украины. Хотелось бы, чтобы в нашей стране был мир, потому надеемся на вашу силу и победу над всеми невзгодами!
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Вы — опора и радость у нас,
Вы всегда оправдываете доверие
Любим вас каждый день и час.
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Спасибо солдатам за мир, за свободу,
За счастье и радость на этой земле!
Ваш вклад и ваш подвиг всегда будем помнить.
Солдат, мы всегда благодарны тебе!
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Украина-мать вами гордится,
От врагов помогаете ей защититься!
Крепнет с годами надёжный оплот,
И уважение снова растёт!
Пусть крепкою будет наша держава,
И возрастает армии слава!
Бои лишь учебными будут всегда,
Мирного неба нам на века!
Напомним,