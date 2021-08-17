Яблочный спас 2021: что можно и нельзя делать

17 августа 2021 13:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Яблочный спас 2021: что можно и нельзя делать
Яблочный спас 2021: что можно и нельзя делать
pixabay.com

19 августа украинцы будут отмечать Преображение Господне и Яблочный спас!

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На Яблочный или Второй спас принято освящать урожай фруктов, овощей и целебных трав. Церковный же праздник, Преображение Господне, связан с событиями на горе Фавор, где присутствовал спаситель и его ближайшие ученики.

Согласно библейским писаниям, во время молитвы Иисус преобразился, его лицо и одежда засияли как солнце. 

Традиции Преображения в Украине тоже связаны с сезоном урожая, в церквях активно освящают яблоки, груши, сливы, медовые соты.

Также есть традиция собираться в этот день за столом, хозяйки готовили разнообразные блюда с яблоками, вареники, варили компоты. 

Именно яблоками необходимо угостить людей, которые нуждаются.  

Что нельзя делать на Яблочный спас

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По традиции, кушать фрукты из нового урожая можно лишь после того, как их освятили в церкви. Кроме того, нельзя работать по дому и в огороде, рукоделие тоже под запретом.

Нельзя конфликтовать, ругаться и думать о плохом. 

Напомним,

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