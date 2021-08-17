Яблочный спас 2021: что можно и нельзя делать

Яблочный спас 2021: что можно и нельзя делать

19 августа украинцы будут отмечать Преображение Господне и Яблочный спас!

Читайте также Медовый спас 2021: дата, традиции праздника Второй спас принято освящать урожай фруктов, овощей и целебных трав. Церковный же праздник, Преображение Господне, связан с событиями на горе Фавор, где присутствовал спаситель и его ближайшие ученики.

Согласно библейским писаниям, во время молитвы Иисус преобразился, его лицо и одежда засияли как солнце.

Традиции Преображения в Украине тоже связаны с сезоном урожая, в церквях активно освящают яблоки, груши, сливы, медовые соты.

Также есть традиция собираться в этот день за столом, хозяйки готовили разнообразные блюда с яблоками, вареники, варили компоты.

Именно яблоками необходимо угостить людей, которые нуждаются.

Что нельзя делать на Яблочный спас

По традиции, кушать фрукты из нового урожая можно лишь после того, как их освятили в церкви. Кроме того, нельзя работать по дому и в огороде, рукоделие тоже под запретом.

Нельзя конфликтовать, ругаться и думать о плохом.

Напомним,