Яблочный спас 2021: что можно и нельзя делать
19 августа украинцы будут отмечать Преображение Господне и Яблочный спас!
Второй спас принято освящать урожай фруктов, овощей и целебных трав. Церковный же праздник, Преображение Господне, связан с событиями на горе Фавор, где присутствовал спаситель и его ближайшие ученики.
Согласно библейским писаниям, во время молитвы Иисус преобразился, его лицо и одежда засияли как солнце.
Традиции Преображения в Украине тоже связаны с сезоном урожая, в церквях активно освящают яблоки, груши, сливы, медовые соты.
Также есть традиция собираться в этот день за столом, хозяйки готовили разнообразные блюда с яблоками, вареники, варили компоты.
Именно яблоками необходимо угостить людей, которые нуждаются.
Что нельзя делать на Яблочный спас
Нельзя конфликтовать, ругаться и думать о плохом.
Напомним,