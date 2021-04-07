Благовещение-2021: лучшие поздравления в стихах и прозе
7 апреля в Украине празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы - одного из великих праздников православных христиан. Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы 2021 читайте на сайте tv.ua.
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Желаю в Благовещение добра,
Пускай им будет ваша жизнь полна.
Благие вести ваши души греют
И день за днем от них сердца теплеют!
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В День Богородицы Пресвятой
Пусть будут ангелы с тобой,
Пусть сохранят тебя от бед,
Подарят много-много лет.
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С Благовещеньем примите поздравления!
Вам спокойной жизни, мира и тепла.
Пусть пройдет печаль, и, без сомнения,
Защитит всех нас Господь от зла.
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С Благовещением! Счастья, теплоты.
В жизни вам — лишь радостных вестей.
Пусть все сбудутся желанья и мечты.
Рядышком — хороших лишь людей.
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В день святой Благовещения,
Я любви желаю и вдохновения,
Удачи, веры, силы и терпения,
Добра, тепла, Вам, настроения.
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В Благовещение Богородицы
Пожелаю тебе от души,
Чтоб любые дела твои спорились,
И легко исполнялись мечты!
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Пресвятая Богородица, сегодня, в день Благовещения, я говорю тебе «спасибо». Этот праздник дает нам, людям, надежду на то, что в мире все будет хорошо и спокойно. Помоги нам и спаси тех. Кто нуждается в твоем спасении. Мы молим тебя о прощении за наши грехи и обещаем в будущем их не совершать.
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Пресвятая Богородица, сегодня во всех церквях мира отмечают твой приход на землю. Мы молим тебя о спасении и благодати. Даруй нам свое тепло и позволь подарить его близким. Пусть солнце всегда освещает наши дома. И пусть наши дети отмечают этот праздник так, как отмечаем его мы.
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В середине весны на землю приходит большой праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день мы ставим свечи в церкви и поздравляем друг друга с этим замечательным, светлым днем. Пусть наши желания всегда совпадают с реальностью, а наши помыслы будут светлы и чисты.