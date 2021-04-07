Благовещение-2021: лучшие поздравления в стихах и прозе

7 апреля в Украине празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы - одного из великих праздников православных христиан. Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы 2021 читайте на сайте tv.ua.

Всем, кто отмечает светлый праздник Благовещение-2021 , можно подарить радость открыткой или поздравлением в стихах.

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Желаю в Благовещение добра,

Пускай им будет ваша жизнь полна.

Благие вести ваши души греют

И день за днем от них сердца теплеют!



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В День Богородицы Пресвятой

Пусть будут ангелы с тобой,

Пусть сохранят тебя от бед,

Подарят много-много лет.





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С Благовещеньем примите поздравления!

Вам спокойной жизни, мира и тепла.

Пусть пройдет печаль, и, без сомнения,

Защитит всех нас Господь от зла.



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С Благовещением! Счастья, теплоты.

В жизни вам — лишь радостных вестей.

Пусть все сбудутся желанья и мечты.

Рядышком — хороших лишь людей.

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В день святой Благовещения,

Я любви желаю и вдохновения,

Удачи, веры, силы и терпения,

Добра, тепла, Вам, настроения.



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В Благовещение Богородицы

Пожелаю тебе от души,

Чтоб любые дела твои спорились,

И легко исполнялись мечты!

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Пресвятая Богородица, сегодня, в день Благовещения, я говорю тебе «спасибо». Этот праздник дает нам, людям, надежду на то, что в мире все будет хорошо и спокойно. Помоги нам и спаси тех. Кто нуждается в твоем спасении. Мы молим тебя о прощении за наши грехи и обещаем в будущем их не совершать.

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Пресвятая Богородица, сегодня во всех церквях мира отмечают твой приход на землю. Мы молим тебя о спасении и благодати. Даруй нам свое тепло и позволь подарить его близким. Пусть солнце всегда освещает наши дома. И пусть наши дети отмечают этот праздник так, как отмечаем его мы.

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В середине весны на землю приходит большой праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день мы ставим свечи в церкви и поздравляем друг друга с этим замечательным, светлым днем. Пусть наши желания всегда совпадают с реальностью, а наши помыслы будут светлы и чисты.