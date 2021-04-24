Вербное Воскресенье 2021 — лучшие поздравления в стихах и прозе. Душевные пожелания и СМС

24 апреля 2021 21:14 Александр Кива
Вербное Воскресенье 2021 — лучшие поздравления в стихах и прозе. Душевные пожелания и СМС
Вербное воскресенье 2019 - поздравления, стихи и смс

25 апреля 2021 года мы будем праздновать Вербное Воскресенье, праздник, который верующие ждут с неменьшим нетерпением, чем Пасху. Дучшие поздравления в стихах и прозе. Душевные пожелания и СМС читайте на tv.ua.

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Вербное Воскресенье 2021 православные встретят 25 апреля. Именно в этот день все верующие смогут поздравить своих родных с этим великим событием. Мы собрали для вас лучшие поздравления.

В воскресенье вербное
Я желаю вам:
Оставайтесь верными
Вы своим мечтам!
Пусть Господь подарит вам
Счастье и покой,
Цену ведайте словам
В праздник вы святой!

***

Воскресенье Вербное
К нам весной спешит,
И надежды светлые
Трепетно сулит,
Пусть прекрасным, ласковым,
Свежим ветерком
К вам прибудут радости
И достаток в дом!

***

В Вербное святое воскресенье
Светлых чувств вам, счастья, доброты.
Пусть ненужные развеются сомненья,
Будет полон мир любви и красоты.
Пусть даст Бог свое благословение
На свершенье вашей трепетной мечты.

***

В воскресенье вербное
Я желаю вам:
Оставайтесь верными
Вы своим мечтам!

Пусть Господь подарит вам
Счастье и покой,
Цену ведайте словам
В праздник вы святой!

***

Скоро Пасха к нам придет.
А сегодня – воскресенье
Вербное уже нас ждет!
Это – чудное мгновенье.

Вербы веточку срывай,
И мечты начнут сбываться!
Ждет удача – так и знай,
Если много улыбаться!

***

Пусть красавица Весна
Дарит настроение!
Со светлым праздником святым ‒
Вербным воскресением!

***

Вербы котики сияют,
Колокольный слышен звон.
От души тебя я поздравляю!
Благ желаю миллион!

***

Цветущие ветви
Верба распрямила.
С праздником светлым,
Терпения и мира!

***

С Вербным воскресеньем поздравляю,
Крепкого здоровья всем желаю,
Радости, любви, благословения,
А в делах — удачи и везения!

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