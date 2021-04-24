Вербное Воскресенье 2021 — лучшие поздравления в стихах и прозе. Душевные пожелания и СМС

25 апреля 2021 года мы будем праздновать Вербное Воскресенье, праздник, который верующие ждут с неменьшим нетерпением, чем Пасху. Дучшие поздравления в стихах и прозе. Душевные пожелания и СМС читайте на tv.ua.

Вербное Воскресенье 2021 православные встретят 25 апреля. Именно в этот день все верующие смогут поздравить своих родных с этим великим событием. Мы собрали для вас лучшие поздравления.

В воскресенье вербное

Я желаю вам:

Оставайтесь верными

Вы своим мечтам!

Пусть Господь подарит вам

Счастье и покой,

Цену ведайте словам

В праздник вы святой!

***

Воскресенье Вербное

К нам весной спешит,

И надежды светлые

Трепетно сулит,

Пусть прекрасным, ласковым,

Свежим ветерком

К вам прибудут радости

И достаток в дом!

***

В Вербное святое воскресенье

Светлых чувств вам, счастья, доброты.

Пусть ненужные развеются сомненья,

Будет полон мир любви и красоты.

Пусть даст Бог свое благословение

На свершенье вашей трепетной мечты.

***

В воскресенье вербное

Я желаю вам:

Оставайтесь верными

Вы своим мечтам!

Пусть Господь подарит вам

Счастье и покой,

Цену ведайте словам

В праздник вы святой!

***

Скоро Пасха к нам придет.

А сегодня – воскресенье

Вербное уже нас ждет!

Это – чудное мгновенье.

Вербы веточку срывай,

И мечты начнут сбываться!

Ждет удача – так и знай,

Если много улыбаться!

***

Пусть красавица Весна

Дарит настроение!

Со светлым праздником святым ‒

Вербным воскресением!

***

Вербы котики сияют,

Колокольный слышен звон.

От души тебя я поздравляю!

Благ желаю миллион!

***

Цветущие ветви

Верба распрямила.

С праздником светлым,

Терпения и мира!

***

С Вербным воскресеньем поздравляю,

Крепкого здоровья всем желаю,

Радости, любви, благословения,

А в делах — удачи и везения!