Вербное Воскресенье 2021 — лучшие поздравления в стихах и прозе. Душевные пожелания и СМС
25 апреля 2021 года мы будем праздновать Вербное Воскресенье, праздник, который верующие ждут с неменьшим нетерпением, чем Пасху. Дучшие поздравления в стихах и прозе. Душевные пожелания и СМС читайте на tv.ua.
В воскресенье вербное
Я желаю вам:
Оставайтесь верными
Вы своим мечтам!
Пусть Господь подарит вам
Счастье и покой,
Цену ведайте словам
В праздник вы святой!
***
Воскресенье Вербное
К нам весной спешит,
И надежды светлые
Трепетно сулит,
Пусть прекрасным, ласковым,
Свежим ветерком
К вам прибудут радости
И достаток в дом!
***
В Вербное святое воскресенье
Светлых чувств вам, счастья, доброты.
Пусть ненужные развеются сомненья,
Будет полон мир любви и красоты.
Пусть даст Бог свое благословение
На свершенье вашей трепетной мечты.
***
В воскресенье вербное
Я желаю вам:
Оставайтесь верными
Вы своим мечтам!
Пусть Господь подарит вам
Счастье и покой,
Цену ведайте словам
В праздник вы святой!
***
Скоро Пасха к нам придет.
А сегодня – воскресенье
Вербное уже нас ждет!
Это – чудное мгновенье.
Вербы веточку срывай,
И мечты начнут сбываться!
Ждет удача – так и знай,
Если много улыбаться!
***
Пусть красавица Весна
Дарит настроение!
Со светлым праздником святым ‒
Вербным воскресением!
***
Вербы котики сияют,
Колокольный слышен звон.
От души тебя я поздравляю!
Благ желаю миллион!
***
Цветущие ветви
Верба распрямила.
С праздником светлым,
Терпения и мира!
***
С Вербным воскресеньем поздравляю,
Крепкого здоровья всем желаю,
Радости, любви, благословения,
А в делах — удачи и везения!