Николь Кидман: Если уж люблю, то до растворения

15 января в продажу поступил свежий номер журнала «Телескоп», на обложке которого - актриса Нколь Кидман.

Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

«Меня всегда влекли роли, выталкивающие из зоны комфорта. Но перевоплощаться в Селесту было очень тяжело. После съемок я будто заново училась жить», - рассказала о своей роли в сериале «Большая маленькая ложь» Николь Кидман. И хоть «Золотой глобус» актрисе второй сезон нашумевшего проекта не принес, зрители развязкой истории остались довольны. А «ТОП» еще и сделал Николь персоной номера и сравнил звезду с ее сильной экранной героиней. Что из этого получилось, узнайте в новом номере журнала «Телескоп».

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Начало нового года обещает оскароносной звезде Эмме Стоун новую жизнь — уже в статусе замужней дамы, спутником которой станет режиссер и сценарист Дэйв Маккери. «ТОП» мысленно поздравил пару и вспомнил, как Эмма шла к своему счастью.

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На этой неделе вопросы читателей заставили звезд поразмыслить о высоком и взглянуть на привычные вещи под другим ракурсом. Предлагаем то же сделать и вам! Темы для размышлений ищите в рубрике «ТОП-Life».

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Один из наиболее ярких представителей живых организмов и в то же время самый опасный гриб на планете - кровавый зуб (или зуб дьявола) внешне похож на груздь, забрызганный красной вязкой жидкостью. Чтобы отравиться, достаточно лишь лизнуть его – вот насколько он ядовит! Больше информации об опасном эукариоте ищите в рубрике «Уголок ботана».

Не надейтесь, что мифы о здоровье остались в далекой непросвещенной эпохе. Каждый день Интернет выплескивает на поверхность множество вроде бы полезных советов, которые на поверку оказываются в лучшем случае пустышками, а зачастую даже вредными. «ТОП» попытался отделить зерна от плевел в популярных заблуждениях о здоровье.

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Праздники закончились, а холодильник ломится от еды. Что делать с прорвой припасов, оставшихся после застолья? У хороших хозяев никогда не бывает ничего лишнего, особенно продуктов. Тем более что из них можно приготовить столько вкусного!

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