Дарья Егоркина: В каждую героиню я вкладываю частичку себя

6 февраля вышел свежий номер журнала Телескоп с Дарьей Егоркиной на обложке.

Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

24 февраля на телеканале 2+2 стартует 24-серийный приключенческий детектив «Карпатский рейнджер». Экранную любовь главного героя Пола Гордийчака (Артемий Егоров) и одновременно помощницу в его расследованиях - терапевта Катю - сыграла Дарья Егоркина. «ТОП» поговорил с актрисой о личной жизни, ее персонаже и о том, каково это – покорять горную местность на каблуках и в платье.

Провокации, эпатаж и горячие дискуссии – 43 блондинки под предводительством ведущей Леси Никитюк с нетерпением ждут 4 февраля, чтобы ринуться в бой за первенство в шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал). А пока «ТОП» заглянул за кулисы и узнал больше о фишках предстоящего сезона.

В феврале телеканал «Украина» представит на суд зрителей детективно-драматический сериал «Исчезающие следы». Главного героя — оперативного сотрудника полиции Кирилла — воплотил Михаил Химичев. «ТОП» полюбопытствовал у актера, что отличает эту детективную историю от множества других.

20 января звезда «Плейбоя» и «Спасателей Малибу» Памела Андерсон прошлась под венец. В пятый раз! Причем Пэм и ее супруг Джон Питерс лелеяли чувства друг к другу целых 35 лет. «ТОП» проследил, как молодожены шли к своему счастью.

24 февраля на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Спіймати Кайдаша» - современного прочтения известного произведения Ивана Нечуя-Левицкого «Кайдашева сім'я». И поверьте, таких Кайдашей вы еще не видели! Узнать больше о предстоящем проекте вы можете в рубрике «ТОП-Сериал».

26 декабря стало известно, что талантливейшая актриса и рулевой «Современника» Галина Волчек покинула этот мир. Говорят, здоровье у Галины Борисовны давно было подорвано. Из-за этого в последнее время она редко появилась на публике. «ТОП» вспомнил самые яркие роли Волчек и знаковые события ее жизни.

Раздумывая над каверзными вопросами читателей, «ТОП»-команда вспомнила, в каком возрасте и где совершала свои первые трудовые подвиги, и поинтересовалась на этот счет… нет, не у звезд, а у их детишек.

8 февраля 1910 года школьники США впервые произнесли клятву скаута. Сегодня в организации состоят 3 млн американских детей и 1 млн взрослых, а по всему миру еще больше. Кем были первые скауты, рассказываем в рубрике «ТОП-Эпизод».

Утопающая в каналах Венеция всегда пользовалась особой популярностью туристов. Причем самый большой ажиотаж наблюдается во время проведения всемирно известного карнавала. В этом году празднество стартует 8 февраля. «ТОП» узнал, чем оно так привлекает приезжих.

Цветок необычайной красоты, лотус пятнистый, в народе именуемый «клювом попугая», не имеет ничего общего с пернатыми. Ну разве что форма цветка напоминает ту часть тела птицы, которая и подарила растению неофициальное название. Где можно встретить это чудо флоры и можно ли завести такую диковинку у себя на подоконнике, рассказываем в новом выпуске журнала «Телескоп».

Каждые выходные в эфире канала «УНІАН ТБ» телеведущий Константин Грубич удивляет страну интересными рецептами в кулинарной программе «Готуємо з Костянтином Грубичем». Специально для читателей «Телескопа» эксперт поделился советами, благодаря которым проведенное на кухне время будет не только на пользу, но и в радость.

Режим «много работы и мало отдыха» чреват не только эмоциональным выгоранием, но и серьезными нарушениями в организме. Исследования показали: у тех, кто впахивает 50 и более часов в неделю, возрастает риск гипертонии на 14%, а кто свыше 60, – и вовсе на 50%. Больше подробностей об опасностях трудоголизма ищите в рубрике «ТОП-Доктор».

В любом коллективе можно встретить человека, которому все не нравится. Как оградить себя от вечных нытиков и стать немножко счастливее, рассказывает наш редакционный психолог.

Далекая Корея давно присутствует в наших домах в виде надежной кухонной техники. Предлагаем дружить еще теснее – а именно освоить несколько нехитрых и в чем-то даже забавных кулинарных рецептов родом из этого государства.

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