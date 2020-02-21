Сергей Притула: Новый сезон СуперИнтуиции будет взрывным

20 февраля вышел свежий номер журнала Телескоп с Сергеем Притулой на обложке.

Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

«Є в мене мрія - що діти житимуть, навчатимуться і працюватимуть в Україні. Бажаю собі зробити все від мене залежне заради здійснення цього прагнення!» - поделился с «ТОПом» в эксклюзивном интервью Сергей Притула. Полностью поддерживаем это стремление! Больше о социальной миссии, целях и карьерных достижениях ведущего читайте в новом номере журнала «Телескоп».

Когда семейная лодка дает трещину, экипажу сложно удержаться от взаимных обвинений: мол, это ты пробил брешь - нет, ты! Однако есть и такие пары, которые, выбравшись из разбитого суденышка на берег, связали себя узами дружбы. Доказываем это на примере звезд в рубрике «ТОП-Ракурс».

В скором времени на телеканале «1+1» состоится премьера долгоиграющей медицинской драмы «Доктор Вера». Одну из центральных ролей в проекте исполнил актер Дмитрий Сарансков. Самое интересное, что Дмитрий в свое время получил медицинское образование и 15 лет посвятил этой сфере, работая челюстно-лицевым хирургом! «ТОП» узнал у звезды, легко ли ему было освоиться в экранной операционной и кто из его коллег по проекту также сведущ во врачебных делах.

С 27 января зрители канала «Украина» увлеченно следят за развитием сюжета десятого сезона программы «Реальная мистика». В центре внимания, как всегда, оказалась любовная линия - отношения героев Андрея Дебрина и Евгении Нечипоренко в новых эпизодах претерпят нешуточные изменения. И не факт, что в лучшую сторону, – намекает Евгения, поддерживая интригу. Но кое-что «ТОПу» выведать все же удалось, в том числе подробности личной жизни актрисы, которая оказалась не менее запутанной, чем у ее героини.

24 февраля в 21:00 зрители телеканала ТЕТ увидят премьеру 9-го сезона ситкома «Одного разу під Полтавою». В прошлом году создатели проекта добавили к касту капризного главного героя – у Юрчика и Яринки родился ребенок. В ожидании не менее интересных сюрпризов в свежих сериях, «ТОП» пошел за эксклюзивом к бессменному участковому поселка под Полтавой Александру Теренчуку. О непредсказуемых поворотах новых эпизодов, карьере ведущего мероприятий и актерских амбициях Александра – в рубрике «ТОП-сериал».

Примерно полгода назад в мировой прокат вышел байопик «Джуди», а 10 февраля исполнительница главной роли -- Рене Зеллвегер получила «Оскар». Тем не менее дочь Джуди Гарленд -- артистка Лайза Минелли выступила с резкой критикой сего шедевра. Чтобы понять, кто прав, «ТОП» сравнил сюжетные коллизии фильма с фактами из жизни актрисы.

Надев лыжные костюмы, наш редакционный отряд отправился в Карпаты по следам знаменитых украинских фильмов и сериалов. Все для того, чтобы узнать, как у отечественных киношников проходят отбор объекты неописуемой красоты.

Самому титулованному футбольному клубу Германии - «Баварии», 27 февраля исполняется 120 лет. Разрисовав лица в традиционные цвета мюнхенцев, ТОП-фанаты отправились в путешествие по истории легендарного футбольного коллектива.

20 февраля исполняется 1625 лет первому женскому монастырю. «ТОП» разузнал, какие святыни поражают своей красотой и где становится так легко на душе, что хочется остаться подольше.

Хелодина, или австралийская змеиношеяя черепаха, – единственный вид рептилий, который не помещается в свое жилище. Всему виной слишком длинная шея «тортилы». Больше о черепахе-змее читайте в рубрике «ХВОСТуны».

Огромный плюс туристических туров – наличие проводника по чужеземью, чтобы и маршрут проложил, и досуг организовал. Но что, если вы путешествуете своим ходом? Специально ко Всемирному дню экскурсовода (21 февраля) «ТОП» собрал список приложений на смартфон, которые справятся с организацией вашего отпуска не хуже опытного гида.

Всем известно: понедельник – день тяжелый, а утро понедельника – тяжелое вдвойне. Как проводить выходные дни, чтобы без мучений начинать рабочую неделю, знает ТОП-Доктор.

После создания семьи новый статус получают не только молодожены, но и их родители. Изначально чужие люди вмиг становятся родственниками. И неудивительно, что из-за разницы в возрасте, ценностях, отношении к жизни иногда у новоиспеченных сородичей случаются конфликты. Но что делать, если «иногда» превратилось в «очень часто»? Разбираемся вместе с психологом.

В этом году провожать зиму и праздновать Масленицу будут с 24 февраля до 1 марта. Потирающий руки ТОП-Кулинар уже ждет не дождется, когда вы испробуете подготовленные им рецепты вкуснейших блинчиков.

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