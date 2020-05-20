Женский Квартал: как участницам проекта удается всегда выглядеть на все сто — ЭКСКЛЮЗИВ!

Эксклюзив 20 мая 2020 12:00 Александр Кива
Женский Квартал: как участницам проекта удается всегда выглядеть на все сто — ЭКСКЛЮЗИВ!
Женский Квартал: на фото — Валерия Товстолес, Ирина Сопонару, Анастасия Оруджова, Ольга Жуковцова
пресс-служба

20 мая в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке которого - участницы проекта Женский Квартал.

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Пока гастроли поставлены на паузу, 14 красоток из проекта «Женский Квартал» готовятся к съемкам новых выпусков шоу, чтобы потом порадовать своих зрителей. Как девушкам удается иметь такой цветущий вид и оставаться в хорошем расположении духа?

Елена Кравец позволяет себе плохое настроение

– В ежедневном уходе за телом я придерживаюсь двух главных правил – на ночь обязательно надо снимать макияж, а волосы всегда должны быть свежими. Это мои ритуалы, без которых уже не представляю своей жизни. Кстати, что касается косметики – раньше не позволяла себе выйти в люди хотя бы без символического make up. А сейчас если надеваю очки и кепку, вообще могу не краситься.

Не верю, что есть какие-то специальные способы, которыми можно поднять себе настроение. Лично я свое плохое настроение просто проживаю и спустя некоторое время выхожу из этого состояния. Жить на постоянном позитиве, с ощущением бесконечной радости в принципе невозможно. Иногда даже полезно поплыть по течению, задавая себе важные вопросы: «А чего мне действительно хочется?», «Могу ли я что-то изменить в этой ситуации?». Это большая внутренняя работа, поэтому что-то советовать тут сложно. Главное – это прислушиваться к себе.

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №14-15, 2020 от 20 мая  в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. Рекомендованная цена - 17 грн. 00 коп.

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