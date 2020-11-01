Юрий Ткач: "Маскарад" заставляет меня "ахать" от восторга
29 октября в продажу поступил свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Юрий Ткач.
Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:
- По правилам фантастического шоу «Маскарад» канала «1+1» две команды представителей шоу-бизнеса («молодые» и «ветераны») наперегонки угадывают надежно замаскированных артистов, исполняющих мировые хиты. Одним из тройки «ветеранов» стал талантливый комедийный актер Юрий Ткач. К нему же «ТОП» и отправился с вопросами о жизни в рамках проекта и вне его. Эксклюзивное интервью ищите в хорошо знакомой вам азбуке «ТОП-Персоны».
- Многие знают актрису Тильду Суинтон исключительно по «Хроникам Нарнии». Меж тем сама звезда называет эту работу дорогой рекламой для других своих проектов — на ее взгляд, более ценных. Чтобы понять, кто же эта удивительная и слегка чудаковатая леди, «ТОП» набросал штрихи к ее портрету. Повод тому серьезный – 60-летний юбилей загадочной и утонченной Тильды.
- В преддверии 53-го дня рождения диджей Дэвид Гетта, подыгрывающий чуть ли не каждой поп-иконе, поведал о том, как сама Мадонна отказала ему в сотрудничестве ввиду... несовместимости их знаков Зодиака! Обескураженный «ТОП» нашел и других селебритис, которые во всем полагаются на небесные светила.
- Осенью звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк заподозрили более чем в дружеских отношениях с 11-м «Доктором Кто» — Мэттом Смитом. Впрочем, такое с ней уже не впервые... «ТОП» попытался распутать клубок сердечных поисков «кхалиси» в рубрике «ТОП-Стори».
- 2 ноября в 18:00 на телеканале «Украина» состоится премьера второго сезона социально-детективной драмы «Отважные». Сериал повествует о специальном подразделении полиции, которое занимается делами о домашнем насилии. Роль главного антагониста картины досталась известному актеру Вячеславу Василюку. В эксклюзивном интервью он рассказал об отношении к своему герою из «Отважных», жизни за границей и слабостях, на которые не жалеет денег.
- Премии «Оскар» и «Золотой глобус» остались для «Малены» лишь в качестве номинаций, однако картина получила гораздо больше, чем одобрение строгого жюри, – любовь зрителей. Образ главной героини до сих пор воспроизводят визажисты по всему миру, а женщины пытаются быть такими же манящими и сексуальными, как героиня Моники Беллуччи. В честь 20-летия со дня премьеры вспоминаем, как создавался киношедевр.
- Ух, и жаркая выдалась неделька! Ваши запросы для рубрики «ТОП-Life» становятся все экстремальнее и экстремальнее. Порой приходится отправляться на очень рискованные задания за самыми горячими кадрами и подробностями. Но нам это только в радость, поэтому ждем новых вопросовJ.
- Признайтесь, как часто вы заглядываете в прогноз погоды? Он помогает получить ответы на множество вопросов: как одеться, брать ли зонт, стоит ли планировать пикник на эти выходные и т. д. Но мало кто знает, что этот незаменимый помощник человека был изобретен всего ли полтора века назад. 1 ноября 1870 года Американское бюро погоды сделало первый официальный метеорологический прогноз. Как это было, узнавал «ТОП».
- С 5 по 12 октября проходила 119-я Нобелевская неделя. «ТОП» поинтересовался, кому в этом году досталась самая престижная награда, и делится любопытными открытиями уважаемых граждан в новом выпуске журнала «Телескоп».
- Гимпи-гимпи – дальний родственник нашей крапивы, вот только кусается гораздо больнее. Растение настолько сурово, что контакт с ним иногда приводит к летальному исходу. Те, кому удалось пережить встречу с гимпи-гимпи, рассказывают: «Это худший вид боли, который только можно себе представить. Кажется, что вас поливают горячей кислотой и одновременно бьют током». Знакомимся со столь жестоким представителем флоры, чтобы в путешествии случайно на него не напороться.
- Зима – стрессовый период для всех живых организмов. И ваши комнатные растения не исключение. «ТОП» разобрался, как правильно холить и лелеять комнатную зелень в самую лютую пору.
- В «мокрый» сезон многие достают из кладовок резиновые сапоги и дождевики. Но так ли они безопасны, как кажутся на первый взгляд? «ТОП-Доктор» напоминает о правилах их подбора и эксплуатации.
- Собеседник категорически не хочет слышать ваше мнение и упрямо твердит свое «единственно правильное», а если вы не поддаетесь, переводит разговор на другую тему или вовсе отпускает колкие фразы в ваш адрес? К гадалке не ходи, перед вами пассивный агрессор! Как общаться с такими типами, не теряя лица, рассказываем в рубрике «ТОП-Контакт».
- Тыква – это самый что ни на есть универсальный продукт! Овощной символ золотой осени, герой детской сказки и по совместительству главный атрибут мистического праздника Хеллоуина. А еще сочная яркая тыква в любой день и накормит, и поднимет настроение своим солнечным цветом. Ищите осеннее кулинарное вдохновение на страницах нового номера журнала «Телескоп».
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