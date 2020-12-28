DZIDZIO: "МАСКА" – шоу для всех возрастов
30 декабря в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — DZIDZIO.
- Совсем скоро телеканал «Украина» представит шоу «Маска», одним из главных участников которого стал лидер группы DZIDZIO Михаил Хома. Здесь шоумен выступил в роли звездного детектива. «ТОП» встретился с музыкантом, чтобы узнать из первых уст, чем Михаила привлек проект, какие у него ожидания и нужно ли в жизни шестое чувство.
- «Світ змінився, але традиції не змінюються» - с таким посылом телеканал «1+1» входит в Новый 2021 год. Мы поговорили со звездами канала об уроках 2020-го, а также о неизменных и новых праздничных ритуалах в их семьях.
- 4 января на телеканале «Украина» стартует пятый сезон сериала «Женский доктор» производства FILM.UA. В продолжении медицинской драмы зритель снова встретится с обаятельным врачом-акушером Александром Родионовым. Как сложится его судьба? Вернется ли к нему Наталья Тимченко? О трансформациях героя, любви с первого взгляда и отношении к спорту «ТОП» поговорил с исполнителем роли Родионова – актером Петром Рыковым.
- 16 января 55 лет назад советские зрители впервые отведали кусочек изысканной европейской жизни благодаря юмористическому телешоу о поляках «Кабачок «13 стульев». Эту программу делали на один раз, однако ей удалось прожить 14 лет и завоевать всенародную любовь. Восхищение в ней вызывало все: и интерьер кафе, и шикарные «луки» героинь, и музыка, и остроумные разговоры на близкие каждому темы. «ТОП» вспомнил, как создавалось популярное шоу.
- Рождественские и новогодние праздники — самое время окунуться в мир магии, и лучшим помощником в этом деле станет украинский фильм-фэнтези «Сказка старого мельника». Прямо сейчас историю можно посмотреть в 210 кинотеатрах страны. А пока зрители наслаждаются захватывающим сюжетом, звездным актерским составом, колоритными костюмами и головокружительными трюками на большом экране, «ТОП» открывает карты, что происходило на съемочной площадке.
- Актер Юозас Будрайтис, который был кумиром женской аудитории и до сих пор удерживает марку самого «иностранного» на постсоветском пространстве, в октябре отметил 80-летний юбилей. Литовец Будрайтис нередко изображал американцев, однако создатели сериала «Ход королевы» увидели в нем представителя советской интеллигенции 70-х: именно его персонаж играет в шахматы с главной героиней в московском парке в финале сезона. Сам Будрайтис готов воплощать любые образы — хотя давно грезит ролью скитальца и вообще не считает себя актером. «ТОП» нашел еще несколько интересных фактов о юбиляре.
- Новогодняя кутерьма заполнила дома украинцев, а значит, пора рассказывать теплые истории родом из детства и делиться тонкостями приготовления праздничных угощений. По какому рецепту готовит кутью Олег Скрипка? Кто из украинских звезд в юности гадал на Святки? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в рубрике «ТОП-Life».
- 125 лет назад 35 везучих парижан после Рождества ожидало волшебство – первый в мире киносеанс. Полуподвальное помещение, диковинный аппарат и два брата, сотворивших чудо и не надеявшихся на особый интерес зрителей. Каким был первый поход в кино и что показывали, узнавал «ТОП».
- Традиция наряжать елку появилась в Германии и Прибалтике в первой половине XVII века. Украшения тех времен были очень просты и отражали христианскую доктрину. Сегодня многие стараются нарядить деревце пооригинальнее при помощи необычных украшений. О них и поговорим в рубрике «ТОП-Discovery».
- Свое название героиня рубрики «ХВОСТуны» получила из-за особенного кожного покрова. Мшистая лягушка покрыта темно-зелеными или серо-коричневыми бугорками и шипиками. Выглядит, конечно, она устрашающе, но на самом деле совершенно безопасна.
- Каждый наверняка хоть раз да оказывался 31 декабря или 6 января в продуктовом супермаркете с огромным списком продуктов, которые необходимо купить/докупить к столу. Не стоит так рисковать нервной системой! Если все-таки хотите отметить новогодние праздники без стресса и собирать комплименты от гостей, возьмите на заметку наши советы по подготовке торжества из рубрики «ТОП-Копилка».
- Ежедневный стресс, затяжные праздники, повышенная активность часто провоцируют бессонницу. Наутро человек чувствует себя так, словно вообще не ложился. «ТОП-Доктор» знает, как бороться с этой проблемой.
- Как же все надоело! Подобная мысль наверняка хотя бы раз да посещала вас. Особенно учитывая, каким трудным для многих выдался 2020-й… Если хотите, чтобы новый год стал намного счастливее уходящего, берите на заметку ценнейшие советы от «ТОПа», которые вы найдете в новом выпуске.
- 7 января у православных великий праздник – Рождество Христово. Его желательно отмечать в кругу родных и близких. Чтобы этот светлый день принес только приятные впечатления, продумайте все угощения до мелочей: они должны быть особенными и очень вкусными. А мы вам в этом поможем!
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