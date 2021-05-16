Влад Яма: Для меня "Твій день" – новая ступень в развитии
16 мая 2021 21:35
Танцор и хореограф Влад Яма
instagram.com/vladyama_official
19 мая в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Влад Яма.
- 24 мая в прямом эфире телеканала «1+1» стартует шоу «Твій день». Одним из ведущих проекта стал танцор и шоумен Влад Яма. Именно у него «ТОП» решил узнать о фишках и плюшках нового шоу. Естественно, одним этим разговор не ограничился. О «Танцях з зірками», семье и многом другом читайте в свежем номере журнала «Телескоп».
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