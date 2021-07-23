Жанна Тихонова и Анатолий Бондаренко: Сценарии для нашей программы пишет сама жизнь Телескоп рекомендует Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Жанна Тихонова и Анатолий Бондаренко пресс-служба

21 июля в продажу поступил свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Жанна Тихонова и Анатолий Бондаренко.