Жанна Тихонова и Анатолий Бондаренко: Сценарии для нашей программы пишет сама жизнь
21 июля в продажу поступил свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Жанна Тихонова и Анатолий Бондаренко.
- 20 лет назад на телеканале «Интер» вышел первый выпуск украинской версии программы «Жди меня». За два десятилетия съемочная группа побывала во всех уголках нашей страны с единственной целью — соединить близких людей, которые по разным причинам потеряли друг друга. «ТОП» встретился с ведущими «Жди меня» Анатолием Бондаренко и Жанной Тихоновой, чтобы побеседовать о закулисной кухне, о любви к проекту, о творчестве и вдохновении.
- Самая крепкая, стильная и успешная звездная пара Дэвид и Виктория Бекхэм в июле поздравила друг дружку с 22-м днем рождения своей семьи. Одновременно с годовщиной свадьбы экс-певица и бывший футболист отпраздновали 10-летие своего младшего ребенка — дочки Харпер. Воспользовавшись двойным поводом, «ТОП» задался целью разгадать секрет прочности этой семейной лодки.
- Надо же, планшет был придуман 55 лет назад, а экшен-камера — десятью годами ранее! Впрочем, пользовались ими лишь герои фантастических фильмов — «Стартрека» и «Запретной планеты» соответственно. «ТОП» нашел и другие изобретения, словно сошедшие с киноэкранов.
- Телеведущих Оксану Гутцайт и Игоря Пупкова уже много лет связывает нечто большее, нежели сфера деятельности и профессиональная солидарность. Объединяет их не только дикторский талант и работа в новостных программах, но и многое другое: доброта, чувство юмора, вера в судьбу, любовь к путешествиям, гастрономические предпочтения... Пригласив Оксану и Игоря на общую беседу, «ТОП» выведал подробности их дружбы.
- Новый сериал канала «1+1» «Моя улюблена Страшко» — это адаптация всемирно известного колумбийского сериального формата «Betty la fea» («Я — Бетти, дурнушка»). Украиноязычный телефильм расскажет историю Насти Глушко, которая, пережив подростковый буллинг, решает во что бы то ни было стать крутым финансистом и возглавить большую компанию. Девушка попадает в фирму своей мечты, но ее там воспринимают как белую ворону. Удастся ли ей завоевать авторитет, узнаете в новом телесезоне. А пока читайте закулисные подробности со съемок проекта в рубрике «ТОП-Репортаж».
- Любитель травки, веган, бунтарь, анархист… Он легко справляется с любой ролью, будь то комедия, драма, фантастика… Именитый актер Вуди Харрельсон из тех, кто играет настолько одаренно и естественно, что, кажется, вообще не играет, а живет в предложенных обстоятельствах. Почему же в таком случае таланту не удалось пока отхватить ни одного «Оскара» или «Золотого глобуса», разбирался «ТОП».
- С появлением социальных сетей звезды резко высыпали подробности личной жизни в онлайн, а наигравшись, снова начинают прятать правду. Но у расследователей «ТОПа» свои ключи, которые открывают все двери… Результаты расследований по заданным вами темам ищите по традиции в рубрике «ТОП-Life».
- Читая произведения О. Генри, люди смеются, грустят, удивляются, много думают… И даже не подозревают, какие испытания уготовила судьба знаменитому мастеру коротких рассказов. Любопытный «ТОП» решил вспомнить жизненный путь мэтра литературы.
- Подделка документов или подтасовка фактов привычны не только для современного мира. В древности тоже лгали по-крупному и создавали крутые фальшивки, изменившие ход истории. Вспоминаем самые масштабные аферы в рубрике «ТОП-Discovery».
- Родина лисохвоста — тропики Юго-Восточной Азии, Австралии и Полинезии. Эффектные колосовидные соцветия сделали его весьма популярным у флористов. Свой лучший вид растение приобретает во время цветения – когда появляются ярко-красные пушистые «хвосты», достигающие в длину до 50 см. Ради этого потрясающего зрелища лисохвост и выращивают. Рассказываем об особенностях выращивания этого красавца растительного мира в новом номере журнала «Телескоп».
- Вот, казалось бы, зачем платить больше, если демократичные по цене окуляры по виду ничем не отличаются от брендовых. Достаточно взять с линзами потемнее – и все, оборона родным очам обеспечена. Однако это не совсем так. Как именно солнцезащитные очки влияют на наше зрение и почему на этом аксессуаре экономить нельзя, рассказывает «ТОП».
- Сезон отдыха на природе и дачно-огородных работ в самом разгаре. Но вместе с приятными моментами результатом повышенной активности могут стать порезы, ушибы, ожоги... Через вроде бы безобидные повреждения на коже в организм легко попадают возбудители множества недугов. Поэтому «ТОП-Доктор» советует отнестись к ранкам со всей серьезностью, а действенными способами ухода за ними делится в новом выпуске журнала.
- Сперва общение с партнером не вызывает былой радости. Потом он начинает реально раздражать. Не хочется спешить домой после работы, проводить время вместе. Как распознать, что вы действительно разлюбили, рассказывает «ТОП».
- Многие удивятся, но пережить изматывающую жару помогут блюда из правильных продуктов. А вот с вкусными, но очень холодными напитками в зной будьте осторожнее – чтобы потом не обращаться к Д. Пилюлькину за помощью. Вкусными рецептами делится наш ТОП-Кулинар.
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