Ксения Мишина: Талантам нужно помогать

18 августа в продажу поступил свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Ксения Мишина.

По случаю 30 годовщины независимости нашего государства телеканал СТБ перезапускает легендарное шоу «Україна має талант», премьера которого состоится уже этой осенью. Одной из тех, кто будет оценивать участников, стала актриса Ксения Мишина. Накануне важной премьеры «ТОП» встретился со звездой и расспросил ее о сложностях членов жури, первых впечатлениях от шоу и важности поддерживать таланты.

Пылкий «капитан Зоря» непременно порадует поклонников детективного цикла «Вещдок» телеканала «Интер» своим появлением в новом, осеннем сезоне. Альберт Малик бесконечно уважает «Вещдок» и считает уникальным на украинском ТВ. Чем именно эта многосерийка привлекла актера и за какие заслуги его назначили одним из центральных персонажей, «ТОП» выяснил в личной беседе.

Героиня новой 40-серийной ленты канала «Украина» «Люся Интерн», после измены мужа решает не лить слезы ведрами, а в свои 50 лет наконец-то реализовать давнюю мечту – пройти интернатуру, которую не успела закончить в молодости. «Мы хотим показать, что возраст ничего не значит, если у вас есть цель. Начинать никогда не поздно. Мы в этом на 100% уверены и очень хотим вдохновить наших зрителей не бояться воплощать любые мечты!» - рассказала Дарья Дейниченко, креативный продюсер проекта. Детали этой телеистории ищите в рубрике «ТОП-Сериал».

31 августа монстр с мерзкой сущностью и забавным имечком Джиперс Криперс празднует 20-ю днюху. Пересмотрев его киноисторию, «ТОП» задумался: любопытно, что за актеры скрываются под масками этого и других вымышленных чудищ, помогая им напускать страху на зрителей?

Сериал «Клиника» носит звание самого душевного ситкома и лучшей многосерийной комедии всех времен и народов. И в этом году телефильм отмечает свое 20-летие. «ТОП» счел это веской причиной угостить поклонников вкусными фактами о любимом «мыле».

Ровно 40 лет назад на экраны вышел один из самых известных советских детективов о наших шпионах за рубежом. За первый год проката киноленту посмотрело более 50 млн зрителей, а пронзительная композиция «Вечная любовь» стала мировым хитом. Но почему же в «Тегеране-43» так мало Тегерана? Узнавал «ТОП».

«Забрала дочку из лагеря и уже неделю слушаю ее веселые рассказки. Вспоминаю свое детство, когда находила новых друзей и убегала от вожатых. Стало интересно, какие забавные воспоминания связаны с детскими лагерями у отечественных знаменитостей?» - задала нам вопрос читательница Люба. А мы не растерялись и накопали сто-о-олько старых детских секретов звезд, что еле втиснули их в рубрику «ТОП-Life».

Поклонники «Битлз» до сих пор помнят 8 декабря 1980 года – в тот страшный день не стало их кумира Джона Леннона. Было столько слез, боли, отчаяния, непонимания… Зачем, за что, кто он – этот душегуб? «ТОП» вспомнил печальную историю и поразмыслил, почему небо забирает лучших так рано.

Современные гостиничные комплексы отчаянно стараются перещеголять друг друга в величине бассейнов, архитектурных изысках и разных технических наворотах… Но где им тягаться с подземными или подводными отелями? Ведь тут, что ни шаг, то восторг от увиденного! Туристы, предпочитающие комфортный «олл инклюзив», вряд ли оценят подобный отдых. А вот любители острых ощущений – без сомнений, да!

У большинства черепах все мягкие части тела, за исключением головы, ног и хвоста, скрыты природной броней. Испуганная или потревоженная тортила вмиг прячется в собственном «домике» и становится недоступной для врагов. Но с одним из видов черепах природа поступила некрасиво - обделила их панцирем. Как мягкотелые придумали прятаться от врагов, рассказываем в рубрике «ХВОСТуны».

Вы решились на благое дело – взять животное из приюта. Но пока что вопросов в голове крутится гораздо больше, чем ответов на них. Как сделать все правильно, чтобы не травмировать кота или собаку еще сильнее? Стоит ли сразу же показать ветврачу питомца? И как помочь ему адаптироваться в новом доме? Ко Дню бездомных животных (21 августа) «ТОП» отвечает на самые распространенные вопросы об «усыновлении» друзей наших меньших.

Часто возникающее желание двигать конечностями может сигнализировать о различных заболеваниях: от незначительных до очень серьезных. Если все время хочется двигаться, махать конечностями, трясти коленками и эти все неприятные ощущения усиливаются к вечеру, то, скорее всего, вы входите в те 10% «счастливчиков». Можно ли избавиться от этого синдрома, узнавал «ТОП-Доктор».

И жили они долго и счастливо под одной крышей: мама, папа, 35-летний сын и кот… Больше похоже на типичную большую итальянскую семью? А вот и нет! Совместное проживание с родителями сейчас популярно как никогда и у нас. В частности, из-за возрастающих со скоростью света цен на покупку и аренду квартир. «ТОП» поговорил с редакционными экспертами-психологами и узнал, чем чревато длительная жизнь бок о бок с мамой и папой и как решать конфликты, чтобы погода в доме оставалась солнечной.

Спас – милый праздник в народном календаре славян. Во второй половине августа отмечают Яблочный и Ореховый. И у каждого Спаса свои угощения. Берите на заметку, что можно подать в эти дни к столу.

Журнал «Телескоп» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины.

Журнал «Телескоп» также можно приобрести в нашем интернет-магазине.