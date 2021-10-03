Владимир Остапчук с женой Кристиной на обложке Теленедели: Абсолютно счастливы

29 сентября в продажу поступил свежий номер журнала "ТЕЛЕНЕДЕЛЯ". На обложке — Владимир Остапчук с женой Кристиной.

С некоторых пор ведущий шоу «Співають всі!» и «Маска» (телеканал «Украина») Владимир Остапчук пробует себя в продюсировании и актерстве. График такой, что даже отдыхать приходится… на работе. Но на то, чтобы устроить жене сюрприз и купить цветы, время находит всегда. Об этом и многом другом – в свежем номере.

А также на этой неделе в журнале:

Эксклюзив с Даной Абызовой. Актриса рассказала ТЕЛЕНЕДЕЛЕ, с какими сложностями столкнулась во время съемок продолжения «Тайной любви»;

Владимир Карафетов с интервью о концертах, жене и сыне;

«Україна має талант» возвращается! Чем будут удивлять создатели и участники шоу;

Репортаж со съемок фильма «Бурштинові копи»;

В чем феномен «Бумажного дома»;

Джош О’Коннор – милый оборотень;

Секреты Дженнифер Энистон;

Кредо и злодеи Кристофа Вальца;

Кроме того: кинопремьеры недели, рецепты блюд из плавленого сыра; интересные мероприятия в городе; плюсы медитации; почему стоит обзавестись специальной ортопедической подушкой, сканворды, гороскоп.

«Теленеделя» — главный звездный журнал страны!

Читаем и подписываем лучший журнал о звездах – «Теленеделя». Индекс – 33890.