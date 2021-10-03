Владимир Остапчук с женой Кристиной на обложке Теленедели: Абсолютно счастливы

Эксклюзив 3 октября 2021 13:32 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Владимир Остапчук с женой Кристиной на обложке Теленедели: Абсолютно счастливы
Владимир Остапчук с женой Кристиной
пресс-служба

29 сентября в продажу поступил свежий номер журнала "ТЕЛЕНЕДЕЛЯ". На обложке — Владимир Остапчук с женой Кристиной.

Читайте такжеАнастасия Оруджова: Я научилась рисковать

С некоторых пор ведущий шоу «Співають всі!» и «Маска» (телеканал «Украина») Владимир Остапчук пробует себя в продюсировании и актерстве. График такой, что даже отдыхать приходится… на работе. Но на то, чтобы устроить жене сюрприз и купить цветы, время находит всегда. Об этом и многом другом – в свежем номере.

А также на этой неделе в журнале:

  • Эксклюзив с Даной Абызовой. Актриса рассказала ТЕЛЕНЕДЕЛЕ, с какими сложностями столкнулась во время съемок продолжения «Тайной любви»;
  • Владимир Карафетов с интервью о концертах, жене и сыне;
  • «Україна має талант» возвращается! Чем будут удивлять создатели и участники шоу;
  • Репортаж со съемок фильма «Бурштинові копи»;
  • В чем феномен «Бумажного дома»;
  • Джош О’Коннор – милый оборотень;
  • Секреты Дженнифер Энистон;
  • Кредо и злодеи Кристофа Вальца;

Кроме того: кинопремьеры недели, рецепты блюд из плавленого сыра; интересные мероприятия в городе; плюсы медитации; почему стоит обзавестись специальной ортопедической подушкой, сканворды, гороскоп.

«Теленеделя» — главный звездный журнал страны!

Читаем и подписываем лучший журнал о звездах – «Теленеделя». Индекс –  33890.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Теленеделя Владимир Остапчук

Материалы по теме

Владимир Остапчук рассказал, каким видит свой идеальный дом
Новости

Владимир Остапчук рассказал, каким видит свой идеальный дом
Вячеслав Довженко: Готов жениться на актрисе
Теленеделя

Вячеслав Довженко: Готов жениться на актрисеЭксклюзив
Владимир Остапчук с женой сообщили долгожданную новость: У нас будет…
Новости

Владимир Остапчук с женой сообщили долгожданную новость: У нас будет…
Владимир Остапчук раскрыл подробности семейной жизни: Кристина – жена моряка
Новости

Владимир Остапчук раскрыл подробности семейной жизни: Кристина – жена моряка

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK