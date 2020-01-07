Егор Крутоголов рассказал, как встретил свой самый неудачный Новый год дома - ЭКСКЛЮЗИВ

В самую главную ночь года хочется, чтобы все было особенным и обязательно так, как вы себе представляете.

Коварный бульдог

Но именно в тот самый момент, когда кажется, что мечты сбываются, ситуация чаще всего выходит из-под контроля. Об этом артисты «Дизель Студио» знают не понаслышке

Актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко поделилась историей о том, как встретила Новый год… в очереди:

- Несколько лет назад мы с моим молодым человеком накануне Нового года заказали себе подарки, и пришли они как раз 31 декабря. Решив, что успеем их забрать и приехать домой праздновать, отправились на склад. Но оказалось, там огромная очередь, и продвигалась она очень медленно. Надежда на то, что успеем к праздничному столу вовремя, не умирала, а стрелки часов приближались к двенадцати... В общем, там мы и встретили Новый год. А получив долгожданные подарки, решили, что терять уже все равно нечего, и поехали… менять шины! Конечно, рабочие на шиномонтаже были уже навеселе, но наш заказ выполнили.

У Дмитрия Танковича и Евгения Сморигина получился один странный Новый год на двоих! Ведущие встретили его в микроавтобусе.

- Мы работали всю ночь - провели корпоративы в четырех ресторанах, - рассказывает Дмитрий Танкович. - Переезжали с места на место на микроавтобусе, а рядом с водителем на переднем сидении сидел бульдог. Видимо, он съел что-то не то или очень сильно испугался боя курантов. В общем, в самый торжественный момент пес… испортил воздух. Окна было невозможно открыть, потому что очень холодно, и так пришлось ехать еще час.

В памяти Евгения Сморигина отложился еще один Новый год, восьмилетней давности. Правда, совсем по другому поводу:

- На тот момент я уже жил в Киеве, а мои родные - в Минске. Получалось так, что брат с семьей праздновали у друзей, а папа дежурил на работе в ночь с 31 декабря на 1 января. Чтобы мама не скучала, я решил сделать ей сюрприз: прилетел вечером, купил в ресторане разных вкусностей и в 22.00 явился домой. Ее радости не было предела! Мы вдвоем встретили Новый год и проболтали всю ночь. И это была моя лучшая и самая волшебная новогодняя ночь в жизни.

Кто кому дед Мороз

Егор Крутоголов встретил свой самый неудачный Новый год дома:

- Я тогда лежал в больнице с болезнью Боткина, - вспоминает он. - Но праздновать там Новый год совершенно не хотелось, поэтому донимал врача до тех пор, пока он не согласился отпустить меня отмечать с семьей. И что вы думаете? Именно в тот момент, как пришел домой, мой организм дал сбой! Всю новогоднюю ночь меня «крутило и разворачивало», так что больше ни о чем другом и думать не мог. На следующее утро вернулся в больницу, где мне сразу же стало лучше. В общем, классный Новый год получился, ничего не скажешь.

Яну Глущенко «подвели» друзья:

- Это было в 2000-м. Я встречала Новый год с родителями, а потом решила продолжить праздновать с друзьями. Но когда пришла к ним, никого дома не оказалось. Тогда же еще не было мобильных телефонов, меня не предупредили, что они тоже куда-то уходят. Так что мои планы на вечеринку рухнули, пришлось возвращаться обратно.

К счастью, иногда «не по плану» получается еще лучше, чем то, к чему изначально готовишься. Так однажды вышло у Сергея Писаренко:

- Последние 20 лет большую часть новогодних ночей я провел на сцене. Помню, работал Дедом Морозом в одной семье. И как-то так получилось, что всю ночь не мы со Снегурочкой выступали, а дети, которых мы пришли поздравлять, - они пели для нас частушки, рассказывали стихи. Я такое колоссальное удовольствие получил!.. Тот Новый год был дурацким с точки зрения работы, но чисто по-человечески богатым позитивными эмоциями.

Праздник на высоте

Самые яркие воспоминания, как правило, родом из детства.

- В детстве я занимался футболом, - говорит Евгений Никишин. - Когда мне было 12 лет, мы с командой полетели на новогодний турнир в другой город. Планировалось, что домой вернемся в шесть вечера 31 декабря - по сути, как раз к застолью. Но по закону подлости наш рейс задержали, и вылетели мы в 23.45! О том, что уже наступил Новый год, узнали от пилота, который поздравил всех пассажиров. Стюардессы раздали взрослым на борту шаманское, а детям - газировку. Интересно, что у родителей тоже получился нетрадиционный праздник. Ведь все это время они ждали нас в аэропорту, так что Новый год им пришлось встречать в буфете. Впрочем, именно поэтому некоторые своих детей так и дождались - переусердствовали с горячительными напитками. (Смеется.)

А главный романтик страны Александр Пономарев, который принял участие в новогоднем концерте «Дизель Шоу», и Новый год любит встречать необычно:

- Как-то мы с друзьями поехали в Словакию кататься на лыжах. На Новый год поднялись на высоту 2 тысячи метров! Как сейчас помню: стоим на горе, внизу туман застелил всю трассу… Такая красота! В полночь мы «чокнулись» одноразовыми пластиковыми стаканчиками с шампанским и резко спустились вниз. Вот это воспоминания!

Текст: Ольга Владимирова

