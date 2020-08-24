Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние

В понедельник, 24 августа, в 14:10 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Незабытая».

Фильм расскажет о девушках, которые не смогли поделить одного мужчину и из близких друг другу людей превратились в настоящих врагов. Одну из ключевых ролей в этой истории сыграл популярный актер Александр Кобзарь. Мы поговорили с ним не только о новой киноработе, но и о придирчивости в профессии, режиссерском дебюте и необычном увлечении его дочери.

Александр, однажды в интервью вы сказали, что, став популярным, теперь можете выбирать, в каком проекте сниматься. Чем привлекла вас работа в этом сериале?

Во-первых, у меня очень теплые отношения с компанией Filmstream. Во-вторых, очень хорошие отношения с режиссером Мирославом Маличем. Оператор этого проекта (Святослав Булаковский – ред.) мой товарищ.

Когда мне звонят и говорят, кто будет работать над проектом, то иногда не задумываешься ни о финансах, ни об истории. Я знаю и режиссера, и оператора как высоких профессионалов, поэтому мне очень приятно встречаться с ними на площадке. Я даже не раздумывал и сразу согласился.

Кого вы играете в сериале?

Это опять же главная отрицательная роль. Мой персонаж – жесткий, преследующий корыстные цели человек, который не перед чем не останавливается.

Почему режиссеры вам часто предлагает роль брутального, опасного и жесткого героя?

У некоторых артистов нет отрицательного обаяния. У меня оно есть. Это видят и используют режиссеры. Мне это нравится. Тем более у меня уже был похожий опыт в кино.

кадр из сериала "Незабытая" / пресс-служба

Просматривая ваши роли в сериалах, я вспомнила сцену в фильме «Место встречи изменить нельзя», когда один из главных героев попросил женщину описать Фокса. То есть объяснить, что в нем такое запоминающее. И она ответила, что он способен на поступки. А в этом сериале чем вам запомнится герой?

Наша работа – это такая магия, когда ты надеваешь на себя костюм, садишься в автомобиль, на котором ездит твой герой, и проживаешь некий момент жизни таких персонажей. Поэтому моя задача как артиста – найти в персонаже близкое и приятное, во что можно поиграться. А все остальное – текст, как мы решаем сцены – это уже само собой разумеющееся нашей работы. Главное для меня – основа моего персонажа.

Сложно вживаться в роль? Это сразу получается или нужно несколько дней подумать, проанализировать, посмотреть какие-то передачи, прочувствовать своего персонажа?

Это зависит от проекта, от сложности роли и от каких-то поворотных сцен. Потому что бывают психически неуравновешенные персонажи, тогда сложнее готовиться к роли: нужно читать о психических заболеваниях, смотреть какие-то передачи, обращаться к опыту других артистов и отталкиваться от него. Многое зависит от поставленной передо мной задачи.

А так если уже есть определенный багаж отрицательных ролей, то играть легче. Понятно, что могут вылезти какие-то штампы или заготовки. Но мы от этого никуда не денемся, потому что человек не может сыграть десять ролей, в которых он постоянно бизнесмен или опасный преступник, и быть при этом абсолютно разным. Это очень сложно и в первую очередь зависит от сценариста: какой толчок он дает нам для творчества.

кадр из сериала "Незабытая" / пресс-служба

Если ваш партнер по сцене еще имеет мало опыта, вам трудно работать с ним в паре? Я читала, что Олег Даль не выносил непрофессионалов в кино и в театре, поэтому попросту уходил.

Это очень сложный и тонкий вопрос. Я сталкивался с такими персонажами. Мне больно и сложно работать с ними. Я понимаю Даля, но он мог себе позволить уйти. Однако есть процесс, от которого ты не зависишь, поэтому не можешь остановить съемку и сказать: «Я не хочу играть с этим человеком». Иначе создаются сложности для команды. И о тебе уже складывается мнение, что с тобой трудно работать.

Я сразу вспомнила Сергея Шакурова, о котором раньше ходила слава, что ему невозможно угодить. А на самом деле он просто не переносил непрофессионализм в работе.

Да, я же говорю, что этот вопрос очень деликатный и в точку. Лично со мной такие моменты были, когда приходилось играть с людьми, которые не видят и не слышат тебя и не знают свою профессию.

кадр из сериала "Незабытая" / пресс-служба

Когда вам поступают предложения, что вас больше всего привлекает?

По-разному бывает. Иногда многое зависит от жизненных обстоятельств. Мы тоже люди, у нас есть обязательства перед родными, поэтому, когда поступает предложение, то не откладываешь его в сторону, ожидая каких-то особенных ролей.

Как говорят некоторые артисты: «Я подожду, когда меня пригласят сниматься в Голливуде».

Да. В наших реалиях эта позиция не работает. И я недавно дал интервью, в котором честно сказал, что несколько лет подряд зарабатываю деньги и ни от чего не отказываюсь. В соцсетях по этому поводу начались бурные обсуждения, люди высказывали разные взгляды. И многие писали о том, что нужно сидеть и ждать. А одна из пользователей соцсети ответила: «Я сидела-сидела, а в это время мои сокурсники, с которыми я вместе выпускалась из вуза, уже чего-то достигли. И я поняла, что потеряла много времени и ничего не дождалась, а теперь мне сложно запрыгнуть в последний вагон».

В моем случае все зависит от того, что происходит в жизни. Есть проекты, в которых я не принимаю участие, есть обстоятельства, из-за которых я не соглашаюсь работать.

кадр из сериала "Незабытая" / пресс-служба

В ваших ответах чувствуется четкая позиция.

Я очень придирчивый ко всему, что касается профессии. Если я сталкиваюсь с непрофессионализмом или с плохим отношением как к коллеге по цеху, то придерживаюсь четких принципов. Наверно поэтому некоторые режиссеры или кастинг-директора боятся со мной работать и звонить мне, думая, что нарвутся на эту принципиальность. Но опять же я всегда открыт, для меня финансы не стоят на первом месте. Бывают некоммерческие проекты, в которых я снимаюсь бесплатно. Иногда по-дружески соглашаюсь работать, если бюджет проекта ограничен. Без проблем. Если у меня очень хорошие отношения с продюсерами и с режиссерами или мне нравится проект, я принимаю предложение.

Какая из ваших работ вам понравилась больше всего?

У меня было много интересных ролей. Я по-своему их люблю. Но для себя я всегда отмечаю свою первую работу, с которой все и началось. Это сериал «Отряд». Я играл немного психически нездорового персонажа, который приходил то ли во сне, то ли наяву с того света.

Когда я получаю удовольствие на площадке, когда есть моменты сотворчества с группой, тогда я понимаю, что все заряжены и это все настоящее.

Когда появляются простои в кино и в театре, вам не страшно, что телефон молчит?

Нет, я привык. Мне есть чем занять это время. Восемь месяцев мы писали сценарий полного метра. Это будет мой режиссерский дебют.

Планы меняются, что-то в жизни я уже выполнил, поэтому ставлю для себя другие цели, выхожу на новый этап, хочется что-то сделать самому.

Большую часть времени заняло строительство дома. Сейчас этот этап закончился, открываются новые горизонты, есть силы, знания, опыт, поэтому есть желание идти дальше.

Если говорить о близких, то чем восхищают или удивляют вас дети?

Моя дочь раньше увлекалась лошадьми, затем резко диаметрально поменяла интересы. И вот мы уже некоторое время живем тем, что она занимается боксом. Варвара стала чемпионом Киева по боксу, готовится к чемпионату Украины.

А вам как папе легко принять то, что дочка занимается неженским видом спортом?

Я поначалу очень сильно этому удивился. Варвара пошла к моему тренеру, у которого я занимаюсь. Он уже давно тренирует девочек. Я наблюдаю за боями и вижу, как это красиво, если говорить о спорте. И девочки не выглядят, как босячки, они при этом остаются женственными.

Но для меня смена увлечений дочери произошла очень неожиданно. Я поначалу думал, что она походит пару раз на тренировки и отпадет желание. А тут тренер перезванивает и говорит: «Саш, где ты взял такое сокровище?» Я думаю: «Да что же такое?» (Улыбается.) В ней есть все то, что нужно для бокса. У Варвары очень сильный удар.

Вы это заметили, когда наблюдали за ее боями?

Нет. Я помогал в подготовке к соревнованиям, поэтому приходил и спарринговался с ней.

Ого! С дочкой!

Да! Когда я пришел на ее первую тренировку и увидел, как Варвара отрабатывает удары, у меня комок в горле появился. Я же знаю, когда человек делает первые шаги в каком-то деле, то сразу видно: ему дано или нет. Есть люди, которые приходят в первый раз и даже не улавливают, что и как нужно выполнять. А Варвара хватает все налету.

Дочь очень счастлива, когда я прихожу и провожу с ней тренировки. А если еще в парах стоим, то я заставлю ее работать со мной жестко. И пару раз прилетало в корпус. Такие сильные удары!

Жаль, у вас в инстаграме нет фото с таких боев. А страница появилась в этой соцсети для работы?

Я создал ее недавно, так как накопилось много профессиональных фото. А из «Фейсбука» я удалился, как только начали происходить события, связанные с военными действиями. Иначе видишь много грязи, люди озлоблены друг на друга, и очень разочаровываешься, когда читаешь то, что пишут знакомые. Мне лучше не знать, что у людей в головах. Когда приходишь на съемочную площадку, то лучше воспринимать человека как есть.

У нас же сейчас два мира. И в интернете люди ведут себя по-другому, нежели в реальности. В виртуальном мире есть безнаказанность и полный хаос: можно ругать, проклинать, осуждать окружающих. Люди, которые выливают грязь в соцсетях, в реальной жизни этого не делают. Они только там «герои». История с нашими соотечественниками, которых привезли из Китая, показала «любовь» к ближнему. Вся проблема в том, что мы разучились любить.

кадр из сериала "Незабытая" / пресс-служба

Если вернуться к фильму, который вы готовите для зрителей как режиссер, то о чем он будет?

О человеке и об отношениях между отцом и сыном. Также будет показана вековая связь, которая давно существует, но, к сожалению, сегодня утеряна. А это основа семьи, всех жизненных укладов.

Почему так произошло?

Из-за равенства полов происходит деградация мужчины и женщины. Как результат – деградация отношений. Женщины взяли на себя роль мужчины и потом говорят, что не на кого опереться. Но ведь они сами убивают в партнере мужчину. А ведь в православных странах он глава семьи. Ведь как было раньше? У детей на первом месте стояли родители. У женщины – мужчина. А у него – Бог. Но сегодня женщина иногда ставит на первое место детей, карьеру или родителей.

Что бы вы посоветовали женщинам, чтобы появилось взаимопонимание в отношениях? Вернуться к этим устоям?

Конечно. Нужно уважать своего мужчину. Он все-таки принимает решение и берет ответственность на себя. А женщины порой склонны переключаться на детей и тогда теряют связь с мужчиной.

Опять же это очень сложный вопрос, потому что разные семьи, разное воспитание. К тому же мужчины бывают инфантильными. Понимаете, миллионы нюансов.

Женщине нужно помнить, что мужчина – это человек, которого она когда-то полюбила и захотела вместе с ним прожить всю жизнь.