Даша Астафьева обнажилась в библиотеке: горячие кадры
Певица Даша Астафьева не боится экспериментов. Ее новая пикантная фотосессия в библиотеке ‒ тому подтверждение.
Порцией эротических фото знаменитость поделилась в своем микроблоге.
Все совпало, сложно подобрать слова,‒ подписала Астафьева один из снимков.
Далее звезда позировала уже без бюстгальтера, обнажив грудь. Она осталась в одной штанине, а на второй ноге продемонстрировала сексуальный аксессуар ‒ пояс с подтяжками.
Приятно проводить вечер в хорошей компании,‒ написала модель.
Напомним,
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