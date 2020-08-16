Даша Астафьева обнажилась в библиотеке: горячие кадры

16 августа 2020 18:00 Катерина Даниленко
Даша Астафьева обнажилась в библиотеке: горячие кадры
Певица Даша Астафьева
социальная сеть Instagram

Певица Даша Астафьева не боится экспериментов. Ее новая пикантная фотосессия в библиотеке ‒ тому подтверждение.

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Артистка предстала перед объективами фотокамер в ретро образе. На ней был серый брючный костюм «мужского» кроя и сексуальное белье с подтяжками. Короткие волосы знаменитости уложены в «холодную волну».

Порцией эротических фото знаменитость поделилась в своем микроблоге.

Все совпало, сложно подобрать слова,
‒ подписала Астафьева один из снимков.

Певица Даша Астафьева / социальная сеть Instagram

Далее звезда позировала уже без бюстгальтера, обнажив грудь. Она осталась в одной штанине, а на второй ноге продемонстрировала сексуальный аксессуар ‒ пояс с подтяжками.

Приятно проводить вечер в хорошей компании,
‒ написала модель.

Певица Даша Астафьева / социальная сеть Instagram

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Подписчиков, казалось бы, уже нечем удивлять, ведь на странице исполнительницы то и дело красуются пикантные кадры, однако эта съемка им особенно понравилась: «Библиотекарь года», «Каждая новая съемка не похожа на предыдущую! Умеешь удивлять!», «Дарья, Вы божественны», «Шикарно получилось», «Бесподобно. Стильно».

Напомним,

Певица Даша Астафьева / социальная сеть Instagram
 

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