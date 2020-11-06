3 хитрости для идеального нанесения теней на веки

6 ноября 2020 10:30 Алла Лысак
3 хитрости для идеального нанесения теней на веки
3 хитрости для идеального нанесения теней на веки
pixabay.com

Если макияж глаз вам все еще не удается, возможно, вы совершаете одну из распространенных ошибок.

Используйте базу

Читайте также54-летняя Робин Райт показала, как она выглядит без макияжа
Если веко сухое, а тени не кремовые, то без базы для закрепления результата не обойтись. В качестве основы можно использовать праймер для век или кремовые тени. Последние не только сделают макияж более стойким, но и добавят цвету глубину.

Сочетайте цвета правильно  

Профессионалы советуют использовать в макияже глаз максимум три оттенка теней, желательно, чтобы они гармонировали.

Используйте разные кисти

Читайте такжеВсе, что вам нужно знать о губной помаде
Каждая кисть выполняет определенную функцию, для качественного макияжа их нужно три – плоская, пушистая и скошенная (ею мы будем наносить тени около линии роста ресниц). Плоскую кисть можно заменить подушечкой пальца, следя за тем, чтобы тени на подвижном веке распределялись равномерно.

Напомним,

Облако тегов

стиль Стиль и красота макияж мода и стиль как правильно наносить макияж Тренды

Материалы по теме

ТОП осенних образов от звезд телеканала ТЕТ
Новости

ТОП осенних образов от звезд телеканала ТЕТЭксклюзив
Маникюр на Хэллоуин-2020: трендовые варианты на праздник
Тренды

Маникюр на Хэллоуин-2020: трендовые варианты на праздник
Хэллоуин 2020: 4 топовых образа для вечеринки или домашней фотосессии
Тренды

Хэллоуин 2020: 4 топовых образа для вечеринки или домашней фотосессии
Fashion-фотограф Соня Плакидюк рассказала, что умеет управлять воздушным транспортом
Новости

Fashion-фотограф Соня Плакидюк рассказала, что умеет управлять воздушным транспортом

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020
Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)
Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK