3 хитрости для идеального нанесения теней на веки
6 ноября 2020 10:30
3 хитрости для идеального нанесения теней на веки
pixabay.com
Если макияж глаз вам все еще не удается, возможно, вы совершаете одну из распространенных ошибок.
Используйте базутени не кремовые, то без базы для закрепления результата не обойтись. В качестве основы можно использовать праймер для век или кремовые тени. Последние не только сделают макияж более стойким, но и добавят цвету глубину.
Сочетайте цвета правильно
Профессионалы советуют использовать в макияже глаз максимум три оттенка теней, желательно, чтобы они гармонировали.
Используйте разные кисти
Напомним,