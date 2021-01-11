Как ухаживать за бровями в домашних условиях

11 января 2021 10:05 Алла Лысак
Как ухаживать за бровями в домашних условиях
Как ухаживать за бровями в домашних условиях
pixabay.com

Брови могут существенно улучшить ваш внешний вид, поэтому за ними нужно тщательно ухаживать.

Читайте такжеЧто поможет вам отрастить красивые брови: ТОП-4 бьюти-секрета
Сегодня в моде натуральные, широкие и довольно густые брови. С бровями-ниточками вы окончательно попрощались, но новые горячие тренды вынуждают женщин и более внимательно следить за бровями.

Как хорошо, что мы можем использовать и натуральные средства, чтобы сделать брови идеальными.

Кокосовое масло 

Кокосовое масло продается в любом косметическом магазине, для бровей оно хорошее сразу несколькими особенностями:

  • укрепляет,
  • спасает от выпадения,
  • устраняет ломкость.

Кокосовое масло наносите на брови с помощью ватного диска, средство не смывайте, оставьте на ночь, а утром уберите остатки.

Оливковое масло

Читайте такжеНеотразимые брови за 2 минуты: все хитрости моделирования в домашних условиях
Оливковое масло содержит витамины А и С, они ускоряют рост волос. В рамках ухаживающих процедур можно нанести несколько капель оливкового масла на брови пальцами. Оставьте на несколько часов, затем смойте. Процедуру повторяйте каждый день.

Миндальное масло

Масло миндаля тоже богато но витамины, стимулирующие рост волос. Для ухода за бровями достаточно будет нескольких миллилитров.

Наносите миндальное масло на корни волосков, делайте небольшой массаж подушечками пальцев. Используйте на ночь. 

Напомним,

Облако тегов

Брови красота Стиль и красота мода и стиль

Материалы по теме

Алена Винницкая рассказала о негативном опыте проведение процедуры красоты
Новости

Алена Винницкая рассказала о негативном опыте проведение процедуры красоты
В чем встретить Новый год 2021: 9 праздничных образов
Lifestyle

В чем встретить Новый год 2021: 9 праздничных образов
Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка?
Lifestyle

Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка?
Новогодний маникюр 2021: идеи для праздника
Тренды

Новогодний маникюр 2021: идеи для праздника

Популярное на сайте

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки
Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Популярное видео

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK