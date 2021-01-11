Как ухаживать за бровями в домашних условиях

Как ухаживать за бровями в домашних условиях

Брови могут существенно улучшить ваш внешний вид, поэтому за ними нужно тщательно ухаживать.

Сегодня в моде натуральные, широкие и довольно густые брови . С бровями-ниточками вы окончательно попрощались, но новые горячие тренды вынуждают женщин и более внимательно следить за бровями.

Как хорошо, что мы можем использовать и натуральные средства, чтобы сделать брови идеальными.

Кокосовое масло

Кокосовое масло продается в любом косметическом магазине, для бровей оно хорошее сразу несколькими особенностями:

укрепляет,

спасает от выпадения,

устраняет ломкость.

Кокосовое масло наносите на брови с помощью ватного диска, средство не смывайте, оставьте на ночь, а утром уберите остатки.

Оливковое масло

Миндальное масло

Оливковое масло содержит витамины А и С, они ускоряют рост волос. В рамках ухаживающих процедур можно нанести несколько капель оливкового масла на брови пальцами. Оставьте на несколько часов, затем смойте. Процедуру повторяйте каждый день.

Масло миндаля тоже богато но витамины, стимулирующие рост волос. Для ухода за бровями достаточно будет нескольких миллилитров.

Наносите миндальное масло на корни волосков, делайте небольшой массаж подушечками пальцев. Используйте на ночь.

Напомним,