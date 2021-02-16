ТОП-5 способов быстро избавиться от нежелательных волос на лице
Иногда нежелательные волоски женщины замечают у себя на подбородке и над верхней губой.
Если их всего несколько, то переживать о гормональных проблемах не стоит.
Бритье
Рекомендуем использовать этот способ лишь в том случае, если предстоит лазерная эпиляция.
После бритья обязательно используйте увлажняющие средства.
Кремы для депиляции
Кремы для депиляции на лице, как правило, содержат в своем составе смягчающие компоненты, однако даже специализированные средства могут вызывать легкие ожоги и покраснения, если кожа у вас чувствительная.
Лучше делать депиляцию на ночь, чтобы за время сна кожа восстановилась, а покраснение ушло.
Пинцет
Это быстро, очень быстро, однако будьте готовы к болезненным ощущениям.
Восковая эпиляция
Еще один способ, который совмещает в себе и эффективность, и болезненность. В этот деле важна осторожность, ведь воск приходится наносить на кожу горячим.
Специалисты в целом не советуют прибегать к восковой эпиляции на лице, уж очень часто кожа получает повреждения в ходе такой процедуры.
Эпиляторы
Напомним,