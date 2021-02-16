ТОП-5 способов быстро избавиться от нежелательных волос на лице

16 февраля 2021 10:30 Алла Лысак
ТОП-5 способов быстро избавиться от нежелательных волос на лице
ТОП-5 способов избавиться от нежелательных волос на лице
Unsplash.com

Иногда нежелательные волоски женщины замечают у себя на подбородке и над верхней губой.

Если их всего несколько, то переживать о гормональных проблемах не стоит.

Бритье 

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Бритье способствует утолщению волос, соответственно, следующие волоски на лице могут быть уже более заметными.

Рекомендуем использовать этот способ лишь в том случае, если предстоит лазерная эпиляция.

После бритья обязательно используйте увлажняющие средства.

Кремы для депиляции

Кремы для депиляции на лице, как правило, содержат в своем составе смягчающие компоненты, однако даже специализированные средства могут вызывать легкие ожоги и покраснения, если кожа у вас чувствительная.

Лучше делать депиляцию на ночь, чтобы за время сна кожа восстановилась, а покраснение ушло.

Пинцет

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Пинцет – идеальный вариант, если вы заметили на подбородке или над губами всего несколько волосков. Их можно выдернуть своими силами.

Это быстро, очень быстро, однако будьте готовы к болезненным ощущениям.

Восковая эпиляция

Еще один способ, который совмещает в себе и эффективность, и болезненность. В этот деле важна осторожность, ведь воск приходится наносить на кожу горячим.

Специалисты в целом не советуют прибегать к восковой эпиляции на лице, уж очень часто кожа получает повреждения в ходе такой процедуры.

Эпиляторы

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Эпиляторы хороши тем, что выщипывают сразу несколько волосков, такой себе оптимизированный пинцет. Если вы готовы немного потерпеть боль, то можете смело им пользоваться в экстремальных ситуациях. 

Напомним,

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