Внимание, модницы! Названа вещь, которая никогда не выйдет из моды

3 марта 2021 15:10 Алла Лысак
Внимание, модницы! Названа вещь, которая никогда не выйдет из моды
Внимание, модницы! Названа вещь, которая никогда не выйдет из моды
pixabay.com

Пруденс Вейд, известный в Лондоне эксперт по модным тенденциям, назвала вещь, которая будет актуальна во все времена.

Речь идет о тренчах, которые никогда не выйдут из моды, по словам Вейд. 

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Тренч – элегантная, практичная и универсальная вещь, поэтому остается популярной уже несколько десятков лет.

Тренч отлично подходит как женщинам, так и мужчинам. Он смотрится одинаково хорошо на любом типе фигуры. Кроме того, тренч прекрасно сочетается с любыми  трендами.

Тренч также можно увидеть на многих знаменитостях.

Внимание, модницы! Названа вещь, которая никогда не выйдет из моды

Напомним,

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