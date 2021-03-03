Внимание, модницы! Названа вещь, которая никогда не выйдет из моды

Внимание, модницы! Названа вещь, которая никогда не выйдет из моды

Пруденс Вейд, известный в Лондоне эксперт по модным тенденциям, назвала вещь, которая будет актуальна во все времена.

Речь идет о тренчах, которые никогда не выйдут из моды, по словам Вейд.

Тренч – элегантная, практичная и универсальная вещь, поэтому остается популярной уже несколько десятков лет.

Тренч отлично подходит как женщинам, так и мужчинам. Он смотрится одинаково хорошо на любом типе фигуры. Кроме того, тренч прекрасно сочетается с любыми трендами.

Тренч также можно увидеть на многих знаменитостях.

Внимание, модницы! Названа вещь, которая никогда не выйдет из моды

Напомним,