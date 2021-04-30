Страстная пятница 2021: народные приметы и суеверия

30 апреля 2021 11:25 Алла Лысак
Страстная пятница 2021: народные приметы и суеверия
Пасха 2019
открытый источник

Страстная пятница 2021 – самый скорбный день в году.

Она посвящена воспоминаниям о крестных страданиях, смерти и погребении Иисуса Христа.

В 2021 году Страстная пятница выпадает на 30 апреля и считается самым строгим днем Великого поста. В Украине распространено множество народных примет и суеверий. Использовать ли их – дело личное. Но в прежние времена в Украине именно в этот скорбный день просили у высших сил здоровья и благополучия, а также проводили ритуалы, чтобы отогнать от семьи злых духов.

Народные приметы и суеверия 

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Хлеб, испеченный в Страстную пятницу, излечивает от всех болезней.

Если буханка получилась красивой, с румяной корочкой, это хороший знак!

В Страстную пятницу смеяться и радоваться нельзя. По народным суевериям, кто в этот день веселится, будет весь год плакать.

Плохая примета протыкать землю железом в Страстную пятницу – беда постигнет того, кто это сделает. Посему растения, посаженные или посеянные в этот день, погибнут и только петрушка дает двойной урожай.

Одежда, постиранная хозяйкой и вывешенная для просушки в пятницу, никогда не станет чистой, а на белье проявятся кровавые пятна.

Освящать кольца в Страстную пятницу добрая примета – по народным суевериям они защищают от всех болезней того, кто их носит.

Приносить в дом двенадцать горящих свечей после службы в церкви – хорошая примета. Это принесет в дом счастье и достаток на ближайший год.

Если отлучить ребенка от груди в Страстную пятницу – по народным приметам, он будет здоровым и счастливым.

Если пасмурно на Страстную пятницу, то хлеб будет с бурьяном, а звездное небо обещает, что пшеница будет зернистой.

От употребления алкоголя в Страстную пятницу лучше воздержаться – в народе есть суеверие, что люди, которые напиваются в этот день, рискуют стать алкоголиками. Также стоит воздержаться от интимных связей, поскольку велика вероятность зачать ребенка, который будет болезненным или злым.

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Плевать на землю в Великую пятницу нельзя. Народные приметы говорят, что кто на землю плюнет – от того все святые отвернутся на год.

Есть ли на вашем доме порча – можно определить в Страстную пятницу. Для этого нужно пойти в церковь и с зажженной свечкой отстоять службу. Затем, вернувшись домой, обойти с остатком свечи комнату за комнатой. Свеча, возле "порченной" вещи, сильно затрещит и начнет чадить черным дымом.

Магию Страстной пятницы Великого поста знахари использовали для многих целей, заговаривали от болезней, лечили и ставили обереги.

Напомним, как одеться в церковь?

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