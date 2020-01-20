Плюс один штраф: в Украине заработали новые правила парковки

С начала 2020 года в Украине изменились правила дорожного движения, касающиеся парковки транспортных средств.

В 2020 году в нашей стране появились новые парковочные места, предназначенные исключительно для электрических автомобилей.

Такие парковочные места будут недоступны для классических легковых или грузовых машин с двигателем внутреннего сгорания ни при каких условиях.

Строить отдельные парковки для электрокаров в Украине пока не планируют, но выделять дня них небольшие зоны на уже существующих стоянках все-таки решились. Будьте внимательны, парковочные места для экологических машин будут выделяться дорожными знаками, а за нарушение грозит штраф.

Владельцам автомобилей на бензине или дизельном топливе придется заплатить штраф в размере от 340 до 510 гривен.

Напомним,