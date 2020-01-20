Плюс один штраф: в Украине заработали новые правила парковки
С начала 2020 года в Украине изменились правила дорожного движения, касающиеся парковки транспортных средств.
В 2020 году в нашей стране появились новые парковочные места, предназначенные исключительно для электрических автомобилей.
Строить отдельные парковки для электрокаров в Украине пока не планируют, но выделять дня них небольшие зоны на уже существующих стоянках все-таки решились. Будьте внимательны, парковочные места для экологических машин будут выделяться дорожными знаками, а за нарушение грозит штраф.
- Владельцам автомобилей на бензине или дизельном топливе придется заплатить штраф в размере от 340 до 510 гривен.
Напомним,