Плюс один штраф: в Украине заработали новые правила парковки

20 января 2020 14:30 Алла Лысак
Плюс один штраф: в Украине заработали новые правила парковки
Плюс один штраф: в Украине заработали новые правила парковки
pixabay.com

С начала 2020 года в Украине изменились правила дорожного движения, касающиеся парковки транспортных средств.

В 2020 году в нашей стране появились новые парковочные места, предназначенные исключительно для электрических автомобилей. 

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Такие парковочные места будут недоступны для классических легковых или грузовых машин с двигателем внутреннего сгорания ни при каких условиях. 

Строить отдельные парковки для электрокаров в Украине пока не планируют, но выделять дня них небольшие зоны на уже существующих стоянках все-таки решились. Будьте внимательны, парковочные места для экологических машин будут выделяться дорожными знаками, а за нарушение грозит штраф.

  • Владельцам автомобилей на бензине или дизельном топливе придется заплатить штраф в размере от 340 до 510 гривен. 

Напомним,

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