В Украине хотят запретить громко слушать музыку в общественном транспорте

20 февраля 2020 23:00 Алла Лысак
В Украине хотят запретить громко слушать музыку в общественном транспорте
В Украине хотят запретить громко слушать музыку в общественном транспорте
pixabay.com

В украинских маршрутках, автобусах и других видах общественного транспорта могут запретить громко слушать музыку.

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Народные депутаты Украины в скором времени будут рассматривать законопроект, предусматривающий финансовое взыскание за громкую музыку в общественном транспорте.

Нарушение будет наказываться штрафом в размере от 850 до 1700 гривен. 

Коснется закон и пассажиров, и перевозчиков. 

Изменить ситуацию хотелось уже очень давно, лично меня во Львове раздражало, когда каждый в автобусе включал то, что хотел, и музыка играла на весь салон. Я предлагала таким людям воспользоваться наушниками,
 – отметила нардеп Наталья Пипа.

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Она добавила, что громкая музыка также отвлекает водителя от дороги. 

В рабочем варианте законопроекта сказано, что музыку необходимо будет выключить, если хотя бы один пассажир или сам водитель выступит против.

Напомним,

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