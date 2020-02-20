В Украине хотят запретить громко слушать музыку в общественном транспорте
В украинских маршрутках, автобусах и других видах общественного транспорта могут запретить громко слушать музыку.
Нарушение будет наказываться штрафом в размере от 850 до 1700 гривен.
Коснется закон и пассажиров, и перевозчиков.
Изменить ситуацию хотелось уже очень давно, лично меня во Львове раздражало, когда каждый в автобусе включал то, что хотел, и музыка играла на весь салон. Я предлагала таким людям воспользоваться наушниками,– отметила нардеп Наталья Пипа.
В рабочем варианте законопроекта сказано, что музыку необходимо будет выключить, если хотя бы один пассажир или сам водитель выступит против.
Напомним,