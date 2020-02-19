В Украине заработала система видеофиксации нарушений ПДД

19 февраля 2020 11:30 Алла Лысак
В Украине заработала система видеофиксации нарушений ПДД
В Украине заработала система видеофиксации нарушений ПДД
pixabay.com

Система, анонсированная в прошлом году, уже заработала в столице Украины.

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Теперь киевским полицейским будут помогать камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. Пока их всего 20, а сама система находится на стадии тестирования.

Постепенно количество записывающих устройств будет увеличиваться, а затем такие камеры появятся во всех украинских городах, отметил глава Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко. 

По его словам, чаще всего киевские водители нарушают скоростной режим. 

Как работает автоматическая фиксация нарушений ПДД?

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Патрульная полиция получает информацию с камер о том, что имело место определенное нарушение. После определения его состава формируются постановления, водители будут получать письма о необходимости выплатить штраф по почте.

Напомним,

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