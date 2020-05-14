43-летний Джейсон восемь лет ждал свою Tesla Model 3, а спустя месяц едва не угодил в аварию из-за того, что у машины отвалился руль.

Автомобиль Tesla считается одним самых безопасных, однако из любого правила есть исключения.

На днях в Британии случился инцидент, который привлек внимание широкой общественности: у практически нового автомобиля во время движения отвалился руль.

К счастью, произошло это в момент, когда водитель двигался на низкой скорости и уже поворачивал к своему дому.

Автомобиль сразу же отправился в сервисный центр на эвакуаторе.

Это было очень неожиданно! Руль буквально повис на проводах, когда я за него взялся. Просто шок.

Уже на следующий день машину вернули владельцу. В Tesla сообщили, что рулевое колесо не было закреплено болтами, также извинились за происшествие. Владелец потихоньку возвращается к эксплуатации своего любимого транспортного средства, но, по его словам, уверенность в безопасности электрокара подорвана.

У новой Tesla Model 3 на ходу отвалился руль: кадры

Напомним,