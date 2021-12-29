4 совета по уходу за автомобильными дисками зимой

Зима в самом разгаре, на улицах снег. Очень жесткий период для автомобильных дисков.

При неправильном уходе и эксплуатации даже супер-дорогие литые модели потеряют свой лоск и к весне будут выглядеть чуть лучше, чем никак.

Поэтому в этом материале мы хотим дать несколько советов, как ухаживать за дисками автомобиля зимой, чтобы они прослужили еще долго.

Совет 1. Бесконтактная мойка

Грязь и химические реагенты, которыми посыпают дороги зимой, очень вредные для покрытия литых дисков. Они способны вызывать коррозию и почернение сплава, поэтому диски нужно мыть.

Частота процесса зависит от заснеженности улиц. Когда на дорогах снежная каша с химией, то раз-два в неделю. Если хочется, можно и чаще. Но тут главное не тереть все тряпкой, иначе можно поцарапать. Пользуйтесь бесконтактной мойкой высокого давления и специальными чистящими составами, которые бережно отделяют налипшую грязь.

Если «Керхера» под рукой нет, можно оттереть грязь мягкой щеткой вроде обувной, но без излишнего усердия.

Важно! Не используйте для очистки поверхности бензин, бытовые моющие средства и мыло. Они могут испортить защитное покрытие и ускорить процесс коррозии. Покупайте только специальный автомобильный шампунь для своего типа колесных дисков.

Совет 2. Полировка дисков

Полировка дает колесным дискам дополнительный уровень защиты, что важно именно зимой.

По сути вы удаляете микроцарапины на диске, где может скапливаться грязь и дорожная химия, затираете диск до зеркального состояния. Эффект будет видно даже визуально — на колесах после поездки будет оставаться заметно меньше грязи.

Самое сложное — правильно подобрать полироль для вашего типа дисков. Здесь довольно много нюансов, из-за которых все может пойти не так, поэтому мы рекомендуем обратиться к консультантам сайта avtodiski.net.ua, которые помогут в этом вопросе, или поехать на шиномонтаж, где это сделают профессионалы.

Совет 3. Выбирайте диски с простым дизайном

Красоту литья зимой видно все равно не будет. А вычурный дизайн, кучу спиц и металлические украшения вы проклянете сразу после того, как попробуете почистить все это от наледи и свалявшегося снега.

Идеальный вариант — классические диски с пятью широкими спицами. И смотрятся солидно, и чистить их куда проще, чем остальные более сложные варианты.

Совет 4. Осторожное вождение и парковка

Замерзший снег — главная причина царапин на дисках. Вместе с грязью, пылью и мелким гравием он спрессовывается почти до каменного состояния. Поэтому обращайте особое внимание на такие сугробы на парковках и обочинах.

Это только кажется, что они мягкие и машина их без проблем раздавит. А потом приходится ехать на сервис пескоструить и заново перекрашивать диски, а иногда еще и бампер с порогами, потому что царапины все портят.

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Эти 4 простых совета помогут с честью пройти зимний период и сохранить автомобильные диски в целости и с отличным внешним видом.

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4 поради щодо догляду за автомобільними дисками взимку

Зима в розпалі, на вулицях сніг. Дуже жорсткий період автомобільних дисків. При неправильному догляді та експлуатації навіть супер-дорогі литі моделі втратять свій блиск і навесні будуть виглядати трохи краще, ніж ніяк.

Тому в цьому матеріалі ми хочемо дати кілька порад, як доглядати диски автомобіля взимку, щоб вони прослужили ще довго.

Порада 1. Безконтактне миття

Бруд та хімічні реагенти, якими посипають дороги взимку, дуже шкідливі для покриття литих дисків. Вони здатні викликати корозію та почорніння металу, тому диски необхідно мити.

Частота процесу залежить від засніженості вулиць. Коли на дорогах снігова каша з хімією, то раз-два на тиждень. Якщо хочеться, можна й частіше. Але тут головне не терти все ганчіркою, інакше можна подряпати. Користуйтеся безконтактною мийкою високого тиску і спеціальними складами, що дбайливо відокремлюють налиплий бруд.

Якщо Керхера під рукою немає, можна відтерти бруд м'якою щіткою на зразок взуттєвої, але без зайвої старанності.

Важливо! Не використовуйте для очищення поверхні бензин, миючі засоби та мило. Вони можуть зіпсувати захисне покриття та прискорити процес корозії. Купуйте тільки спеціальний автомобільний шампунь для вашого типу колісних дисків.

Порада 2. Поліровка дисків

Поліровка дає колісним дискам додатковий рівень захисту, що важливо саме взимку.

По суті, ви видаляєте мікродряпини на диску, де може накопичуватися бруд і дорожня хімія, затираєте диск до дзеркального стану. Ефект буде видно навіть візуально - на колесах після поїздки залишатиметься помітно менше від бруду.

Найскладніше – правильно підібрати поліроль для вашого типу дисків. Тут досить багато нюансів, через які все може піти не так, тому ми рекомендуємо звернутися до консультантів сайту avtodiski.net.ua, які допоможуть у цьому питанні або поїхати на шиномонтаж, де це зроблять професіонали.

Порада 3. Вибирайте диски із простим дизайном

Красу лиття взимку видно все одно не буде. А химерний дизайн, купу спиць і металеві прикраси ви проклянете відразу після того, як спробуєте почистити все це від льоду і снігу, що звалився.

Ідеальний варіант – класичні диски з п'ятьма широкими спицями. І виглядають солідно, і чистити їх набагато простіше, ніж інші складніші варіанти.

Порада 4. Обережне водіння та парковка

Замерзлий сніг – головна причина подряпин на дисках. Разом із брудом, пилом та дрібним гравієм він спресовується майже до кам'яного стану. Тому звертайте особливу увагу на такі кучугури на парковках та узбіччях.

Це тільки здається, що вони м'які та машина їх без проблем розчавить. А потім доводиться їхати на сервіс піскоструминити і наново перефарбовувати диски, а іноді ще й бампер із порогами, бо подряпини все псують.

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Ці 4 простих поради допоможуть з честю пройти зимовий період та зберегти автомобільні диски в цілості та з відмінним зовнішнім виглядом.

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